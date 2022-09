Metade de Roma está prestes a terminar: De Zaniolo a Zalewski, GM Pinto lança as bases para a confirmação da equipe

As últimas notícias em Roma Calcomercato – Amanhã em Trigoria também veremos o GM novamente Thiago Pinto que, voltando de uma semana de folga em Portugal, Ele vai começar a cuidar das reformasescreve a edição de hoje do Profeta.

Não são poucos os que expiram em 2024 (até 7), mas há um que é datado de 2025 e terá que ser resolvido o mais rápido possível. Esta é a situação zalosky. Já no verão, o Borussia Dortmund e dois clubes ingleses pediram informações sobre ele, atraídos por um salário não superior a 500 mil euros. Blind ele está mirando de perto.

No entanto, as principais manobras incidirão principalmente nas reformas, o prazo para 2024, de ZanioloE a KristantiE a EspinazzolaE a Roy Patricioà espera das formas de existência e opções já incluídas nos acordos assinados este verão, para seguirem o seu curso automático (O sérvio assinou um contrato anual com opção 2023-24 ao atingir 50% de presença, independentemente do recorde: um resultado imposto, já que Roma se beneficia do decreto de crescimento) Redução E a Belotti (Ele assinou um contrato anual com opção por mais duas temporadas, começando com o 20º comparecimento.)

Não será um trabalho de bento fácil dado que Após a decisão da UEFA O clube terá que respeitar os próximos quatro anos (para não incorrer em multa adicional de 30 milhões, além dos cinco já pagos), também é dono do salário bruto. E a A renovação aumenta os custos implicitamente.

Por isso, coloque dEu sou El Shaarawy não parece destinado a um final feliz. O contrato do Faraó termina em junho e a ideia é economizar mais de 6 milhões no total. Carta semelhante para Coric e Bianda, atualmente fora da equipe. com Kristanti Que, por outro lado, já chegou a um acordo (a ser anunciado em breve) até 2027 (2,7 milhões mais bônus por cruzar a linha de chegada 3), é claro que os holofotes estão totalmente voltados Zaniolo.

Nenhuma data foi marcada na agenda. O agente do rapaz deverá encontrar-se com Pinto no sábado em Milão, mas em Trigoria, sentados à volta de uma mesa, começarão as verdadeiras negociações. A ideia era adaptar o post atual de Niccol (2,2 bônus a mais do que na temporada passada resultaram em um lucro de 2,4 milhões) cerca de 3,5 milhões Mais benefícios para chegar 4. A série de verão já passou, agora quanto mais o tempo passa, mais poder de barganha o jogador tem. O objetivo do menino, sem se virar muito, é Eles ganham tanto quanto os melhores jogadores do time (Abraham, Pellegrini e Dybala), é isso 6 milhões com uma base fixa não inferior a 4 milhões.

para que Redução Já foi feito. O contrato inglês era até 2023, mas não havia necessidade de discutir a renovação. De fato, como no caso de Matic e Belotti, há uma condição Renovação automática até 2024 Que será ativado após 20 aparições. Spinazzola já tem um prazo em seu acordo, pois qualquer discussão de renovação foi colocada em espera.

Fonte: Il Messaggero