Erro de INPS de certificado exclusivo, mas multa para aposentados

O INPS erra nos dados da certidão individual: 2.000 aposentados recebem multa. Aqui está o que pode acontecer.

Hoje em dia, com os resultados tão altos por uma série infinita de razões, ter que desembolsar dinheiro por um erro que não é seu é a gota d’água que quebra as costas do camelo.

Desta vez, os aposentados devem lidar com as consequências indiretas de um problema pelo qual não são culpados. Dupla vinculação por certidão individual, remetida pelo INPS com vício de base que tenha levado, por enquanto, à obrigatoriedade do pagamento de multa por quem recebeu a pensão. Na porta de seus caminhos Nada além de uma agência de receita, por meio do qual foi solicitado o registro de erro de marca no documento apresentado para declaração da posição de contribuição. Como prova de que as autoridades fiscais, seguindo regulamentações cada vez mais rigorosas, estão monitorando cuidadosamente todos os procedimentos de declaração de imposto de renda, quaisquer que sejam os meios utilizados.

Será o sistema de registro duplo, o momento histórico que não concede isenções de pagamentos ou qualquer outro status. O fato é que a agência de receita Constantemente assistindo Sobre o real potencial econômico do contribuinte, identifique ações irregulares e, em seguida, solicite uma conta na hora. E como os cidadãos estão familiarizados com o novo placar, Atenção Na apresentação de documentos com todos os embelezamentos necessários têm prioridade absoluta. Apenas para evitar cair em tais situações.

Aposentados, erro INPS no certificado único: o que está acontecendo agora

Mas desta vez, mais do que uma omissão, é uma piada geral. Mesmo a aplicação meticulosa para evitar encontrar o fisco na porta da casa não foi suficiente para esconder. Isso porque o erro acabou subindo, quando o INPS entregou um certificado de erro corrompido nas mãos de aposentados. A partir de Pelo menos 2.000 contribuintes italianos participaram, todos na província de Pádua. Destinatários sancionados pela Receita Federal para declarações relacionadas a documentos apresentados. O erro foi relatado pelo presidente da Anp Cia de Pádua, Carlo Miatello. que pediu ao fisco que não exigisse o pagamento do valor referente à multa. Essencialmente, para proteger os contribuintes das consequências de uma avaria oficial pela qual não são responsáveis.

O erro em questão consta do formulário de certidão individual e diz respeito aos dados básicos, ou seja, aqueles relativos ao valor da pensão recebida. Como a piada reuniu pelo menos 2.000 pessoas, fica claro que os contribuintes automaticamente dão como certa a veracidade das informações do formulário. Para evitar uma possível, embora improvável, ridicularização desse tipo, Verificação de terceiros (por exemplo, favoritismo ou contador) pode ser útil para garantir que o documento seja válido. Ou, como neste caso, para detectar o erro de antemão. Um erro muito óbvio, claro, chamou imediatamente a atenção das autoridades fiscais, que agora terão que decidir se aceitam o pedido e bloqueiam as penalidades. Não exagere (entre 10 e 20 euros), mas ainda assim o resultado de um erro não da sua parte.