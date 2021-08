No pátio de Avary, alguns motores rugem, bancos desapareceram e este endereço está explodindo

Quando há hesitação no mercado, os preços se movem ligeiramente. Em um mercado que tende a ser altista, como o mercado atual, a incerteza dos gatilhos se transforma na falta de ação do preço. Os preços do índice oscilam de lado, porque os investidores não estão vendendo, mas também não estão comprando. Eles aguardam sinais que os estimulem a entrar no mercado de forma decisiva, colocando as ações mais positivas em suas carteiras. São essas ações que devem subir no médio e longo prazo.

A partir de algumas sessões na Europa e depois na Piazza Avari, os preços voltaram a andar para os lados. A Bolsa de Valores de Milão, após uma forte recuperação dos preços no final de julho, começou agosto discretamente. Os preços foram ajustados de acordo com a tendência dos principais mercados de ações da Europa e dos Estados Unidos. No entanto, os principais estaleiros europeus de Wall Street estão perto de recordes históricos. Em vez disso, a Bolsa de Valores de Milão vem travando uma batalha com 26.000 pontos há meses. Este nível de preço é cerca de metade do máximo Ftse Mib alcançado em 51.000 pontos.

Na sessão de hoje Ftse Mib (Índice: FTSEMIB) fechou no mesmo nível do fechamento de ontem e da sessão da última sexta-feira. Os preços pararam em 25.356 pontos, alta de 0,02%. Hoje foi uma sessão especial da bolsa de valores, aliás na Avary Square alguns motores estão roncando, os bancos estão desaparecendo e este endereço está na calçada. Hoje, a Aeffe, empresa que atua no setor de luxo, tem o melhor desempenho da lista. A ação subiu cerca de 11%, confirmando a boa situação das ações de luxo, que alternadamente apresentam ganhos significativos a cada dia. Ontem foi a vez de Brunello Cucinelli, nas sessões anteriores era o papel de Tod’s e Geox.

Entre as ações com maior capitalização, a Stellantis deu um salto em alta, com um corte de alta de 4,2%, graças aos resultados trimestrais. Enquanto as ações da Ferrari saltaram em baixa, perdendo 2,6%, compensando o impacto positivo do Stellantis no principal índice do mercado de ações.

Para os bancos ainda era uma sessão incolor, para não escrever pior. As ações do Intesa Sanpaolo subiram meio ponto percentual, mas o Unicredit perdeu 0,3% e o BPER Banca e o Banco BPM caíram 1,4%.

