Museus são retomados com um boom de reservas

A cultura começa novamente com a reabertura após o fechamento. Os museus estão esgotados para reserva. Principalmente no fim de semana passado, houve um aumento no público. a partir de Galeria de fotos Brera Em Pompéia, todos os locais culturais experimentaram um aumento incrível de interesse. A força motriz é a região da Toscana com as Galerias Uffizi, que receberam 102.000 visitantes.

Toscana como centro cultural

“O papel social do Museu é reafirmado: além de italianos de toda a península, chegaram também os primeiros visitantes estrangeiros – comenta o diretor Ike Schmidt – com um efeito benéfico na economia não só de Florença, mas de toda a Toscana . É um sinal tangível que faz com que a cidade e seus trabalhadores, no setor de turismo, respirem aliviados, após cerca de um ano e meio de detenção. ”

Plano Nacional de Recuperação e Resiliência

O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência vai financiar projectos e investimentos em cultura e turismo com um valor total de 6,68 mil milhões de euros, equivalente a 3,5% do total de 191,5 mil milhões, face a 1,5% para Portugal, 2% para a França e 1,2% para a Espanha. e 0 da Alemanha, de acordo com o estudo comparativo de planos de recuperação realizado pela Civita em cinco países europeus. E se leva tempo para recuperar os 77% dos visitantes perdidos pelos museus estaduais, o equivalente a 40 milhões de fãs e turistas e cerca de 200 milhões de assinaturas, a luz começa no fim do túnel.

Recuperação positiva para Milão e Torino

Também digno de nota é a importância do renascimento de Milão com visitas à Pinacoteca di Brera e Turim com o Museu Egípcio. No dia 4 de maio, os visitantes da Galeria de Arte Brera totalizaram 7.243 visitantes – 58% das vagas disponíveis – (conforme relatado por Sole24Ore), a maioria deles jovens. Claro, qualquer resposta anterior à epidemia não é graciosa: em 2019 eram 30.000 (incluindo domingos gratuitos), enquanto em maio de 2020, o museu estava fechado, como todo mundo. A Pinacoteca também lançou o Brera Plus, plataforma da Pinacoteca onde é possível assistir a um conteúdo adicional que hoje ultrapassa os 30.000 usuários. O Museu Egípcio de Turim, cerca de um mês após sua reabertura, recebeu 31.983 visitantes. Esgotado no fim de semana.

A lenta recuperação de Roma

Em Roma também nos Museus do Vaticano, que perderam 92% dos visitantes desde 2019, um ano recorde de 6,8 milhões de inscrições, o público vai aumentando aos poucos, sempre casual, com um máximo de 5.000 por dia e as línguas começam a ser estrangeiras também. Mesmo em Veneza, reservas para setembro dos EUA e da Ásia. A Fundação dos Museus Cívicos de Veneza com aberturas temporárias a partir do Palácio Ducal e do Musée Correr, dia a dia abrem-se outros museus do seu círculo.