A Ilíada dá as costas aos clientes: Adeus “Para sempre?”

A empresa de telefonia Iliad está se preparando para revolucionar seu sistema de telefonia, mas está traindo as promessas que fez a seus clientes.

Nos últimos anos, A Ilíada Foi o diretor que mais chamou a atenção do povo, graças à ajuda de inúmeros comerciais persuasivos promovendo o gigante móvel. O que os assinantes mais gostaram é que “para sempre”, uma singularidade que outros diretores não tinham antes e garantiu que a Ilíada tivesse um bom número de clientes.

Porém, de acordo com as últimas notícias vindas diretamente da empresa, algo está mudando e o status é garantido aos clientes pode eliminar “para sempre” de suas ofertas. Se os boatos forem fundados, então esse fator pode ser considerado uma traição pelos clientes, que viam na Ilíada uma alternativa real aos gestores mais nobres que mudam seu tarifário a cada um ou dois anos, criando diversos transtornos.

A Ilíada tirou “para sempre”?

Essa é a pergunta que muitos clientes do gerente fazem. Na verdade, a Ilíada parece ter começado Exibir novamente o plano tarifárioResumindo: mudanças constantes em seus planos de assinatura. Isso fará com que muitas pessoas entrem em pânico, pois a maioria delas escolheu a Ilíada especificamente para a função “para sempre”, sem ver sua mudança de plano.

No entanto, a posição da operadora ainda não está clara, pois se de um papel Os clientes já foram avisados ​​que em casos excepcionais a sua assinatura poderá ser modificada, devido a necessidades técnicas e econômicas; Por outro lado A Ilíada sempre especificou que “para sempre” nunca será removido dos planos de negócios, portanto, presume-se que as mudanças podem estar relacionadas a outros critérios, como escala de gig ou minutos de chamada, para manter o preço igual ao longo do tempo.

Se as suspeitas do cliente forem reais e, portanto, “para sempre” for permanentemente eliminado, A Ilíada pode ver muitas pessoas mudando de diretor. O certo é que já existe muita concorrência no mercado, com cada gigante das telecomunicações a disputar mais uma oferta vantajosa, na esperança de atrair o maior número de clientes possível.