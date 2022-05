Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (11 de maio de 2022)

Excelente dia para UniCredit. Também foram resgatados títulos corporativos ativos em poupança gerenciada. Salvatore Ferragamo muito bom, depois do trimestre

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Confirmado na área positiva Aumentos na faixa de 1-2% foram registrados.

às 11h35 FTSEMib Subiu 1,91%, para 23,511 pontos, logo abaixo da alta intradiária de 23,521 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Subiu 1,83%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+ 1,32%) e para A estrela do FTSE Italia (+0,96%).

o Bitcoin Foi devolvido a 31.500 dólares (menos de 30 mil euros).

o BTP-Bund spread Caiu abaixo de 195 pontos.

EU ‘euro Está em mais de US $ 1.055.

Excelente dia para UniCredit (+8,32% até € 9.163). O Instituto anunciou que definiu procedimentos de implementação para a implementação da primeira tranche do programa de recompra com um valor máximo de 1,58 mil milhões de euros e para um número de ações ordinárias UniCredit não superior a 215.000.000 (equivalente a cerca de 9,84% do capital social) .

As ações das empresas que atuam neste setor também estão se recuperando Economias gerenciadas. no guia Banco Geral (+5,48%) e Banco Mediolanum (+4,63%).

Pirelli Subiu 1,23% para 4.524 euros. A empresa emitiu I Resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2022, período de crescimento dos principais indicadores econômicos. A administração da Pirelli revisou os objetivos financeiros para o ano de 2022, com relação aos dados enviados ao mercado por ocasião da divulgação das demonstrações financeiras do ano de 2021.

Excelente desempenho também para Salvatore Ferragamo (+6,08% até 14,31€). O grupo de luxo me informou Resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2022período que terminou com resultado final positivo e forte aumento do volume negociado.