As ações passam no teste de inflação dos EUA, Milão + 2,8%. Reinicie o óleo, espalhe até 190

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Fechar em subida acentuada para bolsas de valores europeias Em um dia espera-se que dê um diainflação econômica nos Estados Unidos da América. Na praça Avari FTSE MIB Ganhou terreno especialmente apoiado pela piscina Unicredit. Sessão de compras também em Frankfurt (Dia 30), Paris (CAC 40), Madri (IBEX 35) e Londres (FT-SE 100). Em geral, os investidores na Europa premiaram sobretudo os setores automotivo, de commodities e de energia. Os indicadores, que já começavam a ser positivos, pararam após a divulgação dos dados de inflação dos EUA, que subiram mais do que o esperado em abril, mas abaixo dos níveis de março, e logo voltaram à corrida. Em abril, eu os preços O consumo nos EUA subiu 0,3% em relação ao mês anterior, contra expectativas de +0,2%, após +1,2% em março. Em uma base anual, o número foi de +8,3%, mais de 8,1% das expectativas, mas abaixo dos 8,5% em março. o Preço do petróleo brutoO contrato para entrega em julho do Brent no final da sessão ganha 4,4% a US$ 106,97 o barril e o contrato de junho expira 4,89% a US$ 104,64 o barril.

Em Milão, perigo renovado para Generali e UniCredit

Na bolsa de Milão, todos os olhos permaneceram abertos durante a sessão Mediobanca com movimentos público No centro das atenções. Arquivo na mesa em Piazzetta Cuccia Quem imaginaria a possibilidade do Generali partir para o Mediobanca Em favor de uma gestão de ativos, lide com três objetivos potenciais: Banco MediolanumE Banco Geral E azimute, com sobrenomes em grande turbulência. É um plano de acordo com sol 24 horas, restauraria a paz entre os acionistas após a batalha pelo Leão de Trieste. Entretanto, o Mediobanca apresentou um dossier meu quarto Com um lucro líquido de 9 meses de 716 milhões, acima das expectativas. em uma marcha Unicredit O que se destaca no final do dia FTSE MIB Depois de anunciar o início do processo de recompra com todo o setor financeiro estremecendo. Bem depois dos cálculos Pirelli e C E Pop eh bancoa véspera dos melhores com uma subida que chegou mesmo a ultrapassar os 10 pontos, e David Campari. Utilitários ainda estão na parte inferior da lista minhas gravações. No menu principal, o estoque foi movido Salvatore Ferragamo No entanto, contas melhores do que o esperado e o novo plano.

Recuperação de petróleo, preços mais baixos do gás

O interesse também está crescendo na frente de energia, após as tensões em Kiev sobre o gás russo no Donbass, mas os preços do gás europeu caíram 3,8%, para € 95 por megawatt-hora. aumentando preços do petróleoque salta depois de escorregar nas duas últimas sessões “graças aos sinais vindos de A melhora da China na situação epidêmica» Nota dos analistas da Mps Capital Services. Entretanto, a Energy Information Administration, no seu relatório mensal, disse que no mês de abril foram colocadas no mercado cerca de 4 milhões de ofertas. O American Institute também cortou sua previsão de demanda em 2022 em 200.000 barris por dia.

Sob pressão de títulos dos EUA após Cpi, os rendimentos disparam

Os rendimentos dos títulos sobem novamente após os dados de inflação nos EUA: as taxas dos títulos de 10 anos dos EUA subiram acima de 3%, mas os rendimentos dos títulos europeus também estão começando a subir novamente, com os rendimentos dos títulos de 10 anos ligeiramente acima do limite de 3%.

Se a inflação nos EUA for observada especialmente para entender quão agressivos serão os próximos movimentos do Fed, uma alta de juros em julho parece cada vez mais certa para o BCE. Cristina Lagarde De fato, disse, “espero – disse – que as compras líquidas terminem no início do terceiro trimestre” e que a primeira alta de juros “aconteça algum tempo após o fim das compras líquidas de ativos”, especificando que “este pode significar um período de algumas semanas.”