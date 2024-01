Tesla, uma gigafábrica cada vez mais importante na China

Tesla Os resultados de entrega do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023 foram anunciados recentemente. Como vimos, o fabricante de automóveis entregou 484.507 carros elétricos Nos últimos três meses do ano e 1.808.581 Em todo o ano de 2023. Olhando para os números, parece que sim A Gigafactory chinesa está ganhando cada vez mais importância Para Elon Musk.

No último trimestre do anoVeículos fabricados na China Contribuiu com 51,33% das entregas globais Tesla (248.686 veículos). Considerando todo o ano de 2023Tesla Vendeu 947.742 carros movidos a bateria fabricados na China (mais de 50% do total), valor aproximadamente equivalente à capacidade atual da fábrica chinesa, um aumento de 33,32% face aos 710.865 em 2022.

Lembramos que de acordo com o relatório financeiro de Elon Musk relativo ao terceiro trimestre de 2023, a Shanghai Gigafactory tem uma capacidade de produção de mais de 950.000 carros. Atualmente fábrica Tesla produz o Model Y e o Tesla Model 3. Esta fábrica não fornece automóveis apenas para o mercado chinês.

Na verdade, também é importante Centro de exportação. Actualmente, não existem dados oficiais disponíveis sobre detalhes de entregas e exportações locais. A construção da fábrica começou em dezembro de 2018, com as atividades de produção começando no final de 2019. Em setembro de 2023, a Tesla comemorou dois milhões de unidades saindo da linha de montagem. Graças aos trabalhos de expansão em curso, como referimos anteriormente, a capacidade de produção aproxima-se de um milhão de automóveis anualmente.

A Tesla tem grandes planos de desenvolvimento para esta fábrica e planeja expandir ainda mais a produção. Além disso, diz-se que também poderá haver espaço dentro desta fábrica, no futuro, para produzir o tão falado modelo de cerca de 25 mil dólares que muitos conhecem como Modelo 2, embora a fabricante já tenha anunciado que este não será o primeiro nome a formar-se. é usado.