Portugal vai acabar com incentivos fiscais para reformados estrangeiros a partir de 2024 — Idealista/notícias

década de Portugal sobre Aposentados estrangeiros. de 2024 Adeus às isenções fiscais para quem decide mudar-se para o país ao chegar ao fim da vida profissional. O Primeiro-Ministro anunciou o fim do regime fiscal especial. António Costadurante entrevista realizada com CNNPortugal. A medida, introduzida em 2012, não terá efeito retroativo e as isenções já concedidas permanecerão em vigor.

Em entrevista com completar E CNNPortugalAntónio Costa disse que o governo decidiu não prorrogar “a medida de injustiça financeira, que já não se justifica e é um meio distorcido de inflacionar o mercado imobiliário, que atingiu preços insustentáveis”. Os impostos especiais sobre residentes não habituais terminarão em 2024. “Quem tiver, ficará com ele”, frisou logo a seguir, referindo-se aos estrangeiros residentes em Portugal que já usufruem desta vantagem fiscal.

Segundo o chefe do Executivo, “a medida para residentes habituais já cumpriu a sua função, pelo que não faz sentido manter um imposto sobre residentes não habituais”. . Esta ação foi lógica. Nos primeiros dez anos, 59% dos beneficiários permaneceram em Portugal, apesar do término do programa. Mas neste momento não faz mais sentido.”

“Manter esta medida no futuro equivaleria a prolongar uma certa injustiça financeira injustificada e seria um meio indireto de continuar a aumentar os preços no mercado imobiliário”, explicou Costa. Na verdade, esta medida é tida em conta Uma das razões para o aumento dos preços imobiliários Nas principais cidades. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos destacou que entre 2012 e 2021 o custo das casas aumentou 78% em Portugal, contra 35% em toda a UE: no ano passado o aumento foi de 11%.

De acordo com a lei em vigor, os reformados estrangeiros que se mudam para Portugal podem beneficiar de um imposto fixo de 10%, enquanto os profissionais qualificados e nómadas digitais podem beneficiar de um imposto fixo de 20%. Até 2020, os reformados estrangeiros podem beneficiar de isenção total do pagamento de impostos.

Portugal, um destino preferido dos reformados italianos

Desde que esta medida foi introduzida no país em 2012 com o objetivo de atrair capital estrangeiro, Portugal tornou-se também um destino popular para reformados italianos, franceses e britânicos. Como reportadolidarDe acordo com as últimas estimativas disponíveis do INPS (2021), mais de 3.500 cidadãos escolheram Portugal. Em geral, estamos falando de cerca de 10 mil pessoas que se beneficiaram das isenções fiscais concedidas pelo Estado.