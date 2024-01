As contas do gás caíram, mas um novo aumento está a caminho. Aqui porque

Ele abaixa Conta de gás, que diminui em 30%. Contudo, a descida só pode ser O silêncio antes do furacão.

Famílias tiveram dezembro mais leve do ponto de vista do consumo de contas Despesas médias De facto, diminuiu ligeiramente nos contratos cobertos (-6,7% face a novembro). O declínio parece estar relacionado a tudo Gáso material que diminui de preço mais que a luz.

A Entidade Reguladora de Energia, Redes e Ambiente determinou que em Dezembro Os preços do gás no atacado caíram Face a novembro, o preço para os clientes do mercado de reserva é de 36,30 euros por megawatt hora.

Então 2023 trouxe um Diminuição geral de 29,9% Comparado ao equivalente a 12 meses do ano anterior (janeiro – dezembro de 2022). Uma greve pode estar ao virar da esquina. Os consumidores são avisados VotosIsto indica um declínio inferior ao esperado e o risco de um golpe na extremidade protegida do mercado.

Contas de gás mais baixas: 2023 está cheio de economias

Suas contas de gás para 2023 acabaram Menor que em 2022. Apenas registro A de dezembro de 2023 Diminuição -6,7% Em comparação com o mês anterior, no geral, a queda do gás ao longo dos 12 meses foi de cerca de 30%. Assim, a despesa por agregado familiar diminuiu, com um Média de 1.307 euros por anoantes de impostos.

A Autoridade Reguladora afirmou que para o gás, tal como acontece com a Direção de Aquecimento e Aquecimento Central,…Elimine as cobranças Geral e reduzindo o imposto sobre o valor acrescentado para 5%, que voltará às taxas normais a partir de janeiro de 2024.

Risco de greve: preços subindo a partir de janeiro

Em dezembro as taxas caem, mas janeiro começa com… risco o escorpião. Como ele explica Votosa partir de janeiro Mercado protegido Vai acabar e nem vou deixar de aumentar o IVA.

O memorando afirma o seguinte:

Os mais vulneráveis ​​às sanções serão os utilizadores vulneráveis ​​de gás que vivem em unidades habitacionais com sistemas de aquecimento central, que terão de passar para o mercado livre, apesar de terem requisitos legais para permanecerem no sistema de protecção maior.

Então a redução nas contas de dezembro é positivoMas isto não é o suficiente. Dada a tendência descendente dos preços nos mercados internacionais, era certamente esperada uma descida mais pronunciada. Principalmente se o consumidor tiver que passar por um novo a partir de janeiro o escorpiãocom a passagem do imposto sobre valor agregado De 5% a 22%. Segundo Asutenti, isso levará a um aumento Cerca de 250 euros por unidade familiar (apenas IVA).

também Kodacons Soa o alarme: o declínio em Dezembro é insuficiente, uma vez que as despesas aumentam 34,4% em três anos. Então a previsão para 2024 não é a mesma RosadoCom as taxas de IVA a regressarem à plena capacidade e adeus ao mercado energético protegido. O risco é que os preços voltem a ficar acima da média, o que afetará as famílias já esgotadas pelos elevados custos de vida ao longo de 2023.