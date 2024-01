Está a construir uma casa na Comporta — Idealista/notícias

George Clooney entra na lista de VIPs (John Malkovich, Monica Bellucci, Michael Fassbender, Eric Cantona ou Christian Louboutin) que decidiu investir no mundo imobiliário português. Na verdade, o famoso ator e produtor americano vai adquirir um terreno do projeto Costa Terra Golf e Ocean Clubem Melides, concelho de Grândola, perto da Comporta, que está entre os 5 destinos preferidos do mundo para investidores imobiliários.

o Costa Terra Golf e Ocean Club, Recorde-se que foi adquirido em 2019 pela empresa americana Discovery Land, que até então estava nas mãos da Semapa, holding da família Quiroz Pereira.

De acordo com o que foi noticiado pela mídia da Organização de Cooperação Econômica. A Discovery Land foi fundada por Mike Meldman, atual presidente e CEO, e Mike Meldman e George Clooney são sócios desde 2013, quando foi vendida junto com o mexicano Rande Gerber, fundador da empresa de tequila Casamigos – entretanto, em 2017. para o Diageo britânica.

A publicação nota que o projecto, que inicialmente se destinava a fins turísticos – a construção de três hotéis, quatro moradias turísticas, 204 moradias e um campo de golfe, com um investimento de 510 milhões de euros – mudou: agora a construção de 146 moradias individuais . Vilas familiares, 29 residências, centro de saúde e bem-estar e campo de golfe.

Echo também descobre que George Clooney será o dono de um dos futuros lotes O Costa Terra Golf & Ocean Club irá construir ele próprio uma das villas. Com base nas declarações de John Dwyer, O diretor-geral da Costa Terra à revista Discovery Life escreveu que a urbanização já dispõe de infraestruturas – jardins botânicos, estradas e água – e que está em construção um campo de golfe. A previsão é que o projeto seja concluído em 2022.