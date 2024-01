Clones chineses, modelo semelhante ao Porsche Panamera, chegarão em 2024 | Custa apenas 28 mil euros, o que equivale aproximadamente a duas gotas de água

O mercado automóvel já há algum tempo consegue mostrar-nos como o conceito de globalização, também graças à ausência de fronteiras – em todos os sentidos da palavra – se tornou fundamental e, por vezes, definitivamente dominante.

Os automóveis produzidos em latitudes muito distantes dos mercados onde são oferecidos tornam-se moda e mainstream em termos de oferta: Empresas localizadas em Escritórios operacionais Espalhe por toda parte.

Localizações Financeiro E centralização produtivo separados um do outro Oceanos E componentes do carro nasce em Diferentes continentes: Já estamos habituados a tudo e, sobretudo, aos carros que vêm de todos os cantos do mundo.

Um mercado tão global que também podemos fazê-loncomeçar Um ser humano, Talvez sejam conceitos como a identidade das marcas, os seus “locais de origem” e sobretudo eles próprios autenticidade De carros? Deveríamos dizer, certamente, quem não Para isso.

No entanto, o próprio mercado está a evoluir no sentido de uma estrada Qual parece ser o caso perigoso para direitos para identificação Dos carros que fizeram história, das marcas que se firmaram nas últimas décadas e fizeram do seu modelo, e do seu nome, reais Ele deveria.

Clone do Panamera? Como tá indo?

Existem agora muitos casos de carros “clones”, Ou digamos assim, um pouco parecido demais com os outros. Carros Qual Eles se parecem Muitos anúncios durar Aquele que já existe e que, várias vezes, gritei com raiva para a cópia e comecei a tocá-la também procedimentos legais. Quase todo mundo está acostumado a olhar lesteDeste ponto de vista, e citações Do que é chamado Carros “chineses”. Cópias de outros carros tornaram-se uma metáfora icônica para analisar o problema. às vezes, Exagerar um pouquinho.

outros tempos, Em vez disso, é como se realmente tivéssemos encontrado um problema Avelã Da pergunta. Muitos fãs, por exemplo, ficarão convencidos disso Porsche, Só para citar um Marcas registradas Globalmente um favor. Como é isso? Vem de China, No 2024, Um modelo de carro que realmente se parece muito com um carro Porsche Panamera, Um dos carros mais bonitos que você pode ver Rotação. com Diferença “pequena”.

O gato brilhante que vem da China lembra o Panamera

Pequeno, por assim dizer: o carro, na verdade, Custa apenas 28 mil euros: Porém, quando observado de perto, parece quase uma gota d'água, como dizem, de água Panamára. clonar de Porsche Panamera?Qualquer um é livre para ter sua própria ideia sobre isso. O que é certo é que uma joia semelhante da Porsche pode explodir por menos de 30 mil euros gostos, Mercados e possibilidades Escolhas Por compradores.

Carro, este vem da China e parece ter uma autonomia elétrica de 450 quanto. Estamos falando do Ora Lightning Cat, um carro chinês que realmente combina com a Porsche panamá, Se quisermos interpretar desta forma. Um carro 100% elétrico, isso parece longe do ponto de vista econômico No Panamá: A empresa afinal Motores da Grande Muralha dona da marca Ora, havia anunciado o desejo de trazer o Não para a União Europeia, oferecendo modelos semelhantes ao Volkswagen Besouro e Ola Porsche Taycan.