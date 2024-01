Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 18 de janeiro de 2024

Popolare di Sondrio é destacado. O STM também teve um desempenho muito bom, em linha com a tendência positiva do setor de semicondutores. Lottomatica abaixo.

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles terminaram o dia em território positivo. Pierre Verret – analista técnico da ActivTrades – relatou isso Os touros conseguiram defender o nível de suporte de 4375 pontos para o índice STOXX50. “Descrevemos a ação do preço de hoje como… Renascimento artístico A principal razão por trás disso é que o mercado atingiu recentemente um grande nível de suporte, levando os vendedores a descoberto a recomprar algumas de suas posições, enquanto a narrativa geral de baixa não mudou, acrescentou o especialista.

o Ftsimibe Alcançou uma subida de 0,84% para 30.351 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 30.070 pontos e um máximo de 30.456 pontos. o FTSE Itália todas as ações subiu 0,75%. Diferenças mínimas para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,11%) e Índice FTSE Itália Star (+0,09%). Na sessão de 18 de janeiro de 2024, o valor das negociações aumentou para 2,57 mil milhões de euros, face aos 2,51 mil milhões de quarta-feira.

17h35 Bitcoin Caiu para menos de 42.500 dólares (cerca de 39.000 euros).

o Spread de títulos Btp reduzido para menos de 160 pips, com O retorno da BTP por dez anos Que ultrapassou 3,9%.

para'euro Ele ficou pouco acima de US$ 1.085.

Desempenho positivo das ações O setor bancário.

Em andamento bancopbm (+1,29% para 4,86€). O Instituto concluiu a oferta de uma nova emissão de obrigações hipotecárias para investidores institucionais no montante de 750 milhões de euros e com maturidade de 6 anos. O título tem rendimento igual à taxa média de swap de referência mais 77 pontos base, cupom de taxa fixa de 3,375% e vencimento em 24 de janeiro de 2030.

Melhor desempenho para Banco BBR (+3,54%) e L unicrédito (+2,72%).

Também destacado Popularidade do Sondrio (+2,25% para 6,13€). Um banco de investimento dos EUA teria construído “uma posição com algum peso no capital” da instituição listada na MidCap, escreveu Il Sole24Ore.

Stellantis Ganhou 1,02% para 19.838 euros. A ACEA (associação europeia que reúne os fabricantes de automóveis) anunciou que em dezembro de 2023 foram matriculados 867.052 automóveis na UE, uma queda de 3,3% face aos 896.241 do mesmo período de 2022. As vendas da Stellantis também vão cair em dezembro de 2023: o grupo automóvel registrou no mês passado uma queda de 19,2% nos registros com 121.150 carros vendidos. No ano de 2023, os registos da Stellantis na Europa aumentaram 2,9%.

Muito muito bom STM (+3,69% para 40,31€), em linha com a tendência positiva do setor dos semicondutores.

Um encerramento certamente negativo, no entanto, para Amplificador (-3,25%).

Lottomatica 2,83% permaneceram no chão nos 10.162 euros. A Gamma Intermediate colocou 16 milhões de ações, representando aproximadamente 6,4% do capital social listado na MidCap da empresa, por meio de uma colocação privada por meio de um procedimento acelerado de constituição de livros. O preço de venda foi fixado em 9,5 euros por ação, num valor total de aproximadamente 152 milhões de euros. O preço de venda inclui um desconto de 9,2% face ao preço de fecho da Lottomatica na sessão de 17 de janeiro de 2024 (10.458€).

Também em declínio acentuado Estrada Rai (-4,43%).