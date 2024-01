As ações foram desdobradas a partir de 22 de janeiro

Por meio de comunicado em seus canais oficiais, a Juventus anuncia o grupamento de ações a partir de 22 de janeiro: “O Juventus Football Club comunica que, em implementação da decisão adotada pela assembleia geral, em sessão extraordinária, em 23 de novembro de 2023, seguirá em frente, em 22 de janeiro de 2024, acumulando 2.527.478.770 ações ordinárias existentes na Juventus.

(Código ISIN IT0000336518 e Código ISIN IT0005455974; Voucher nº 9), no n. 252.747.877 ações ordinárias recentemente emitidas da Juventus (ações ordinárias ISIN IT0005572778 e ações ordinárias ISIN com direitos de voto aumentados IT0005572786; Voucher nº 1).

As novas ações terão as mesmas características das ações ordinárias emitidas. 1 nova ação ordinária para cada n. 10 ações ordinárias em circulação como parte do desdobramento de ações.

Após a consolidação, o capital nominal permanecerá inalterado e, portanto, igual a 50.000 euros.

Amanhã, 19 de janeiro de 2024, será o último dia de negociação das ações da Juventus antes do reagrupamento.

As operações de pooling serão realizadas pela Monte Titoli SpA (denominação legal da Euronext Securities Milan) com base nos saldos do dia contábil de 23 de janeiro de 2024 (denominada data de registro) por meio de intermediários de custódia.

A fim de facilitar as operações de pooling e gerir quaisquer resíduos que delas possam surgir, a Juventus nomeou a Equita SIM SpA para atuar como contraparte de 24 de janeiro de 2024 a 29 de janeiro de 2024, a pedido dos corretores de custódia relevantes, para comprar ou vender frações de novas ações agrupadas que diminuam ou excedam o mínimo necessário para permitir que os acionistas detenham um número completo de ações, sem prejuízo do abaixo estabelecido em relação às ações ordinárias com direitos de voto aumentados (“direitos de voto aumentados”) e às ações ordinárias que aguardam aumento do direito de voto (“ações ordinárias em circulação.” “).

Estas frações serão liquidadas, sem custos adicionais, imposto de selo ou comissões, com base na cotação oficial das ações ordinárias da Juventus em 19 de janeiro de 2024 (ou seja, último dia de negociação da ação antes da consolidação); Este preço será comunicado à Monte Titoli SpA e aos corretores de custódia no dia 22 de janeiro de 2024.

A Equita SIM SpA também se colocará à disposição, a pedido dos corretores de custódia, para que, de acordo com as instruções a serem dadas pela Monte Titoli SpA, os titulares de um número existente de ações inferior a 10 que o solicitem tenham a garantia de receber n. Uma nova ação, em troca do pagamento do respectivo valor conforme especificado acima, entendendo-se que no caso de aumento de ações ordinárias com direito a voto e de ações ordinárias em circulação, os titulares receberão n. 1 nova ação ordinária sem aumento do direito de voto.

Ressalte-se que as ações ordinárias com direito a voto aumentadas e as ações ordinárias em circulação serão substituídas, respectivamente, pelas novas ações ordinárias com direito a voto aumentadas e pelas novas ações ordinárias em circulação arredondadas para baixo, entendendo-se que quaisquer frações que excedam o valor mínimo necessário para deter um número será considerado o número total de ações como frações de ações ordinárias.