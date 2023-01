Stellantis, CEO Tavares: “O custo da tecnologia é o desafio da eletricidade. Os governos da UE devem ajudar os consumidores”

Vegas Os governos, a começar pelo italiano, devem entender que têm interesse direto em apoiar o tamanho do mercado automotivo, caso contrário, seus países sofrerão as consequências em termos de emprego e crescimento econômico. O ideal é que possam ajudar o setor, com subsídios que vão direto para o bolso do consumidor. Porém, se os orçamentos não permitirem, será necessário ao menos não dificultar as atividades com regras e restrições que reduzam o mercado, pois isso obrigaria as empresas a reduzir investimentos, desacelerar a transição ecológica e, possivelmente, perder empregos. Se eles fornecerem essa assistência, será dever e responsabilidade das empresas conter custos para manter os preços dos veículos elétricos em níveis razoáveis ​​para a classe média. Um objetivo primordial para causar um impacto real no combate às mudanças climáticas e dar um futuro econômico ao setor. Estes são os pedidos que vieram do CEO da Stellantis Carlos TavaresÀ margem de seu discurso ontem na CES em Las Vegas, onde a montadora apresentou inovações como o caminhão conceito Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle (BEV) e o Peugeot Inception Concept.

“A situação do mercado italiano – explicou Tavares – é muito interessante porque, como sabem, a Itália tem o maior segmento B do mercado europeu. E isso torna muito importante a questão da comodidade e acessibilidade, numa altura em que estamos todos tentando reduzir os custos de eletricidade. Corremos o risco de não conseguir. Colocar carros elétricos no mercado a um preço adequado para a classe média é exatamente o que estou tentando evitar.”

Segundo o CEO da Stellantis “Esta situação não é específica da Itália. Aplica-se a toda a Europa e, sobretudo, aos países do sul da Europa, como França, Espanha, Portugal e Grécia. Isso significa que devemos acelerar o processo de reduzir os custos da tecnologia de veículos elétricos, protegendo o acesso da classe média a esses compostos por meio de subsídios diretos aos consumidores”. O problema é que “isso tem impacto no balanço e na dívida e o custo da dívida é mais alto agora porque as taxas de juros são mais altas. Essa é a situação que temos na Europa e é mais grave na Itália”. Assim, outra questão-chave é: “O nível de endividamento da Europa é alto: como podemos ajudar os consumidores? Podemos fazer o nosso trabalho para tentar reduzir o custo, para ajudar os consumidores sem colocar a sociedade em risco. Devemos, ao mesmo tempo, proteger a lucratividade e tornar os carros elétricos acessíveis. Gostaria de ver os governos europeus apoiarem os consumidores finais com subsídios que vão diretamente para seus bolsos, e isso será muito útil para o período de transição de agora até 2030. Mas sabemos que os governos não são capazes de sustentar grandes subsídios e esse é o impasse.”

Por isso, segundo Tavares, é preciso estar preparado para decisões impopulares, porque “se você parar de trabalhar com custos, em três anos você vai de campeão a zero nesse setor”. Especialmente para a transição ambiental, que aumenta os preços dos carros em cerca de 40%: “Não temos outra escolha na indústria automobilística a não ser absorver os custos da tecnologia”. O risco é a perda do público em geral, reduzindo não só as receitas das empresas, mas também o impacto que a adoção dos veículos elétricos pode ter no clima do planeta. Em essência, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque se os custos não forem reduzidos, os preços se tornam insustentáveis ​​para a classe média. Se o público em geral não compra mais carros, as empresas são obrigadas a se adaptar, cortando a produção e, portanto, as fábricas e os empregos. “A escolha – explica Tavares – deve ser feita pelos cidadãos. Se eles não quiserem mais se locomover de carro, nós vamos nos adaptar. Podemos manter nossa participação no mercado, não o tamanho do mercado. Os governos devem pensar no tamanho. Quando eu encontro chefes de estado e de governo e eles me perguntam sobre instalações de produção Eu sempre respondo: Dado o talento da minha equipe, estou confiante de que podemos defender nossa participação no mercado. O mercado é complexo e depende de suas decisões.

O CEO da Stellantis também falou sobre o caos crescente no mundo, especialmente o caos geopolítico, que impactou as decisões sobre estratégia na Ásia: “Não precisamos necessariamente produzir na China. Você pode atender os clientes sem precisar de um produto. Nós Ficarei na China, mas entendemos o que acontece na geopolítica: somos uma sociedade mais ocidental e não quero que minha empresa seja exposta caso as tensões geopolíticas aumentem.” Daí a escolha pela produção doméstica: “Na China, uma presença massiva de ativos seria uma estratégia arriscada. Queremos ser leves em termos de ativos. Isso pode significar menor potencial de crescimento, mas também maior potencial de lucro”. Com efeito, um dos projetos conjuntos foi concluído, enquanto “ainda estamos discutindo o outro, para entender as condições para sua continuação, mas as negociações são difíceis”.

A Stellantis também anunciou ontem o lançamento sites móveis, uma unidade de negócios dedicada a dados, visa coletar informações fornecidas pelos 34 milhões de veículos conectados da montadora, para inspirar aplicativos e serviços inovadores capazes de melhorar a vida cotidiana dos usuários. Sanjeev Ghati, CEO da Mobilsights, explicou que os dados “permitem o desenvolvimento de uma ampla gama de serviços e aplicativos com benefícios excepcionais, desde contratos de seguro pessoal com base no uso do veículo até a identificação de riscos na estrada por gerenciamento de tráfego”. Mas com proteção de privacidade: “Estamos aqui para proteger os dados, e os clientes têm a opção de escolher quais dados compartilhar e quais não compartilhar. Todo o negócio é baseado na confiança, em nosso papel como guardiões dos dados e no fato que estamos aqui para criar um mundo melhor.”