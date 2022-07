Você pode encontrá-lo por menos de 10 centavos

Os italianos estão entre os principais consumidores de água engarrafada na Europa. No entanto, nem todos eles são muito seguros. Vamos ver por quê.

De acordo com uma pesquisa da Altroconsumo, a melhor água que existe e custa apenas 0,10 centavos.

A água engarrafada é perigosa?

Os italianos ocupam o primeiro lugar no ranking: o consumo de água engarrafada. Eles são, de fato, os primeiros do gênero na Europa. No entanto, a seleção de água engarrafada é um processo particularmente complexo. Não só porque um arquivo A variedade de água no mercado é infinita Mas também porque a água engarrafada nem sempre é boa para a saúde.

De fato, lembre-se de que antes de chegar às prateleiras dos supermercados, a água é engarrafada na fonte e, em seguida, é feita uma viagem muito longa, muitas vezes ao sol, mesmo que haja um texto na embalagem plástica para manter as garrafas longe de fontes de calor e luz do sol direta. O perigo é que se torne cancerígeno quando em contato com o plástico.

Sem contar que o plástico da água engarrafada pode contaminar muito. Se você realmente não pode desistir e começar a consumir água da torneira, que muitas vezes é controlada demais, vamos seguir”Pesquisa realizada pela Altroconsumou.

Qual é o melhor embalado?

Antes de comprar água engarrafada será necessário verificar alguns padrões nutricionais, por exemplo. Resíduo estático, pH, oligoelementos, etc. No entanto, nem todos podem se orientar com esses valores. É por isso que a escolha primária recai sobre as águas mais nutridas.

A Altroconsumo realizou um estudo que tirou as conclusões ao reunir uma classificação das melhores marcas de água para comprar. 38 marcas foram analisadas. Critérios considerados: Presença de minerais, qualidade da garrafa, sais minerais e rótulo.

Como resultado, das 38 marcas analisadas, apenas 7 foram promovidas. A disposição é a seguinte:

Esmeraldina

Rocheta

Recuaro

São Bernardo

Alp Guiza

Lauretana

Em primeiro lugar há EsmeraldinaÁguas da Sardenha de Tempio di Pausania. Resultando em sais minerais equilibrados a um preço médio 0,39 centavos, um pouco mais do que os concorrentes. O que há de novo, que pode economizar muitas carteiras, é que entre as águas promovidas há água que custa menos do que 0,10 centavos. Está localizado ao redor Alp Guiza que flui dos Alpes Piemonteses. Recomendado se você estiver em uma dieta com baixo teor de sódio.

No entanto, devemos ter em mente que a escolha da água também depende em grande parte do estilo de vida que você leva e para quem a água é direcionada. Para atletas, por exemplo, recomenda-se o uso de água rica em sódio; Para crianças muito pequenas, não.