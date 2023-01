Covid, há aqueles piores que nós: o estado de emergência é estendido na Argentina

Lula Ter: Todas as contradições e suspeitas do novo governo Lula

Muito marketing, visões econômicas conflitantes e alguns nomes se recuperaram do recente governo falido de Dilma Rousseff. Este é um resumo da nova imagem do governo Lula 3.0. E apesar das declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de que todos os seus ministros “terão que apertar o cinto”, o número de ministérios aumentou de 23 para 37. O exemplo mais importante disso são os quatro ministérios que tratarão do economia, em comparação com o ministério único na era Bolsonaro. Duas cadeiras foram dadas ao partidário de Lola, Fernando Haddad, para economia, e Esther Dweck, para administração. Apesar das promessas de responsabilidade fiscal do primeiro, juntamente com a lealdade inquestionável a Lola, Dweck é um firme defensor da teoria monetária moderna, que defende políticas fiscais expansionistas nas quais nem a dívida nem a inflação são um problema. Ela é a única economista nos quatro ministérios econômicos.

Lula também criou dentro da Secretaria Especial de Comunicação Social uma Secretaria de Comunicação Corporativa e Comunicação Digital com a missão de monitorar as redes sociais, a extensão de sua casa na campanha eleitoral e que gerou risco de censura. E o ministro júnior Paulo Pimenta, ex-crítico ardoroso das informações, estará no comando da eleição de Bolsonaro, disse ele. Dos 37 ministros, pelo menos 12 estiveram envolvidos em escândalos de corrupção, dinheiro sujo e peculato. É o caso, por exemplo, do novo ministro da Integração, Valdez Joyce, condenado por peculato. Ou o ministro da Justiça e Segurança, Flavio Dino, investigado pela ilegalidade de um contrato de fornecimento de combustível. O ministro da Economia, Fernando Haddad, também foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por fraude eleitoral ideológica (dinheiro lento) na campanha de 2012, quando foi eleito prefeito de São Paulo.

O futuro Ministro da Casa Cívica (o ministério mais importante, uma espécie do nosso Viminale) Rui Costa é, pelo contrário, alvo de uma investigação em curso para apurar os crimes de branqueamento de capitais e estelionato cometidos enquanto era presidente do consórcio Nordeste para o compra de 50 milhões de reais em respiradores durante a pandemia que não foram entregues em hospitais. Dos dois líderes do governo recém-nomeados no Senado e na Câmara, Jacques Wagner e José Guimarães, os brasileiros ainda se lembram deste último por causa de José Adalberto Vieira, seu ex-carregador de bagagem, que foi preso no aeroporto de São Paulo em 2005 pelo valor de $ 100.000 em calcinhas.

Oposição acaba com governo interino de Guaidó

“Estamos prestes a cometer um erro histórico.” Ele disse e fez. O alerta desesperado do parlamentar venezuelano Freddy Guevara, chefe do bloco parlamentar Vontade do Povo, não ajudou em nada e a Assembleia Nacional votou ontem pela reforma do regime de transição que encerra a atual presidência, o governo interino e Juan Guaidó, que liderou por meio de um desafio de quatro anos contra Maduro. A nova maioria da oposição, conhecida como G-3, não aceitou a medida de Guaidó, que prometeu deixar o cargo em troca da manutenção do status quo. O resultado final da votação confirmou a força da nova maioria: 72 votos a favor e 29 contra, mais oito abstenções. Muitos desconfiam dessa manobra política, principalmente no que diz respeito à proteção de ativos financeiros congelados nos Estados Unidos, Inglaterra e Portugal.

Questões que se multiplicaram e assentam na solidariedade internacional como único bastião dos cerca de 40 mil milhões de euros protegidos no exterior. Se os ativos protegidos forem devolvidos a Maduro, os governos de Washington, Londres e Lisboa terão que responder devolvendo-os aos violadores dos direitos humanos. Nas últimas horas, o grupo de três confirmou em comunicado que já falou com os governos aliados e que está garantida a protecção destes bens e fundos. A decisão tomada na Flórida contra o empresário colombiano Alex Saab, chefe de Maduro e principal operador financeiro internacional da revolução, também pode ser afetada.

De fato, o juiz rejeitou o status diplomático da SAAB, alegando que o governo chavista era ilegítimo, dado o reconhecimento de Guaidó por Washington e “de acordo com a constituição”. Mas agora tudo está mudando. Inicia-se assim um novo ciclo político, tendo como meta as eleições presidenciais de 2024, mas terminou oficialmente o desafio da oposição que Maduro tropeçou nas cordas, sobretudo nas primeiras semanas de 2019.

Argentina estende emergência de saúde por Covid por um ano

A emergência Covid foi estendida até 31 de dezembro de 2023 pelo governo Kirchnerista ontem. O número total de pessoas infectadas com COVID-19 na Argentina desde o início da pandemia chegou a 9.891.139, das quais 130.124 morreram.

Paolo Manzo, 2 de janeiro de 2023

Tudo sobre a América Latina e seu impacto na economia e na política do velho continente. Assine gratuitamente a newsletter Paolo Manzo http://paolomanzo.substack.com. Após uma semana, se pretender uma subscrição de 30€ por ano, terá direito a webinars e inquéritos exclusivos, bem como à newsletter.