“A China está se livrando dos carros elétricos de US$ 12 mil.” 100% de taxas alfandegárias no Canadá

Carros elétricos, a batalha está se estendendo cada vez mais. Depois dos Estados Unidos e da União Europeia, o Canadá também imporá tarifas às importações. A tarifa chegará a 100%, em linha com as tarifas dos EUA. A acusação é sempre a mesma: Pequim está a inundar os mercados

A frente contra os carros eléctricos chineses está a alargar-se. O número de países que impõem direitos aduaneiros às importações de modelos que saem das fábricas de Pequim também está a aumentar. Agora é a vez do governo canadense assumir as posições mais radicais As taxas chegarão a 100%.

Não é por acaso que o anúncio veio depois de uma reunião O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau E ministros do governo no domingo.

“Atores como a China optaram por obter uma vantagem injusta no mercado global”, disse Trudeau. Na realidade, Ele acusou a China de dumpingTal como já afirmado pelo governo de Washington, que por sua vez impôs tarifas de 100%. Enquanto a União Europeia adopta as mesmas posições mas tem sido mais “diplomática”, com direitos aduaneiros que variam entre 17 e 26%.

Em que consistirá o dumping? Na prática, mantenha os preços tão baixos quanto possível: “a partir de 12.000 dólares”, dizem fontes do governo canadiano. Isto não será possível, segundo a acusação, se Pequim não apoiar financeiramente as suas fábricas.

Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram direitos adicionais às importações de carros elétricos chineses

“Os Estados Unidos acreditam que uma frente unida e uma abordagem coordenada sobre estas questões são benéficas para todos nós”, disse Sullivan aos jornalistas no domingo.

Também neste caso – como já aconteceu com os Estados Unidos e a Europa – o Canadá espera agora retaliações de Pequim. Tal como já aconteceu em relação à União Europeia, Anunciar tarifas alfandegárias na importação de automóveis com motores de grande porte, como SUVs.

O governo chinês – que também apelou à Organização Mundial do ComércioA Organização Mundial do Comércio afirma que a sua produção mantém os preços baixos e apoia a transição para uma economia verde.

As tarifas também afetam os Teslas de Eleon Musk, que são fabricados na fábrica na China

Também falaremos sobre isso Na reunião a ser realizada A partir de amanhã em Pequim entre o próprio Sullivan e os líderes do governo chinês: É claro que a questão das guerras comerciais e a possibilidade de um possível acordo está em cima da mesa.

É claro que Washington queria chegar à reunião com o apoio de todo o bloco ocidental. Isto também pode ser entendido pelo fato de que os únicos veículos elétricos fabricados na China importados para o Canadá no momento são Tesla é produzido na fábrica de Elon Musk em Xangai.

Para que conste, as tarifas da UE sobre os automóveis chineses também afetaram a Tesla, embora com uma tarifa reduzida de 9%, além dos 10% que já eram esperados para as importações de Pequim.

– Assine nossa newsletter e canal YouTube –