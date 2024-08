Segunda-feira, 26 de agosto de 2024 Hoje na bolsa de valores

Graças ao apoio do Fed, o S&P 500 terminou a semana com alta de 1,5%, para 5.634 pontos, elevando o máximo histórico para 5.669 pontos.

Em Wall Street, os futuros estão movendo-se ligeiramente acima do ponto de equilíbrio.

Graças ao apoio do Fed, o S&P 500 terminou a semana com alta de 1,5%, menos de um ponto percentual do recorde histórico. Nasdaq Composto +1,4%.

O índice de volatilidade VIX está em 15,90. O chamado “índice de medo” caiu cerca de -10% nas últimas cinco sessões e está longe dos limites de alerta atingidos no início de agosto, nos 65 pontos.

O foco nos próximos dias será no relatório trimestral Nvidia campeão mundial na revolução da inteligência artificial, está na agenda da quarta-feira, 28 de agosto, e da próxima sexta-feira os dados do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, indicador preferido da Reserva Federal para medir a inflação, relativos ao mês de julho. As estimativas indicam um ligeiro aumento anual para +2,60% (de +2,50%) para dados globais e para +2,70% (de +2,60%) para dados “principais”.

Ações de Wall Street

A Apple está bem posicionada para ser um importante player em inteligência artificial, mas esse potencial já foi levado em consideração nos preços, disse MoffettNathanson em nota aos clientes. A cobertura foi iniciada com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 211.

A AMD Edward Jones iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e adicionou a gigante dos semicondutores à sua “lista de ações em foco”. A empresa vê vários catalisadores que poderiam impulsionar um crescimento significativo para a AMD nos próximos anos. Um fator-chave é a crescente demanda por infraestrutura de data center, que deverá impulsionar as vendas de unidades de processamento gráfico (GPUs) e unidades centrais de processamento (CPUs) da AMD.

O Silicon Motion Technology Bank of America rebaixou drasticamente os fornecedores de controladores flash NAND de compra para desempenho inferior, citando expectativas de crescimento limitado após uma recuperação no primeiro semestre de 2024.

Europa

As bolsas europeias continuam uma tendência fraca, com o índice EuroStoxx50 a cair 0,3%. Ftsimibe Milão -0,2%. DAX de Frankfurt -0,2%.

Houve também flutuações modestas a nível sectorial. Nos extremos estão energia/imobiliário e tecnologia.

Alemanha. O sentimento empresarial alemão caiu em agosto. O índice Ifo de clima de negócios caiu para 86,6 pontos em agosto, de 87,0 em julho. Analistas consultados pela Reuters esperavam 86,0.

Variáveis ​​gerais

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos é de 3,79%.

A taxa do título de dez anos é de 2,22%.

BTP a dez anos em 3,56%, o nível mais baixo desde o início de 2024. Spread 134.

Euro/dólar em 1,117, inalterado e nos níveis mais elevados do ano.

O petróleo Brent e o petróleo West Texas Intermediate aumentaram 2%, enquanto as tensões aumentam entre o Hamas e Israel. Cem combatentes partiram de bases militares em direção ao sul do Líbano, onde bombardearam e destruíram milhares de lança-foguetes do Hezbollah em quarenta locais diferentes, muitos deles em vales e longe dos centros populacionais, segundo declarações do exército israelita.

Ouro +0,5% para US$ 2.524. Na última terça-feira, atingiu um novo máximo histórico de US$ 2.531.

Preço do Bitcoin em US$ 63.700, +0,2%.

Ações na Praça Afari

Bancos/poupanças geridas. Segundo o jornal L’Economia del Corriere della Sera, a venda da sua actividade de gestão de activos pela Axa ao BNP Paribas poderá fazer com que a consolidação do sector volte a ser moda também em Itália. A adenda indica a possibilidade de o Mediobanca adquirir o Banca Generali ou o FinecoBank com a venda simultânea da sua participação na Generali e da participação do Intesa Sanpaolo no Banca Mediolanum ou Julius Baer. O jornal acrescentou que o Banco BBM poderá comprar a Anima Holdings.

Eni +0,7%. Foi anunciado na sexta-feira que as autoridades indonésias aprovaram o plano de desenvolvimento para os campos Geng North (North Ganal PSC) e Gehhem (Rapak PSC).

A Ferrari alcançou na sexta-feira o sexto recorde histórico consecutivo, ao preço de 435,50 euros.

As ações da Nexi atingiram sua 13ª alta consecutiva na sexta-feira.

Tenaris +1% na esteira do petróleo.

TIM +3% De acordo com o jornal Corriere della Sera de sábado, o banqueiro Claudio Costamagna, ex-chefe do Cdp, está trabalhando com outros para formar um consórcio de potenciais investidores interessados ​​na participação da Vivendi no grupo telefônico italiano. O processo, continua o artigo, que geralmente cita fontes, poderia basear-se num veículo de finalidade especial que adquiriria ações da Vivendi em várias etapas, começando com uma participação de 6-7% por cerca de 500 milhões de euros.

Saras reabre as condições para adesão à oferta de aquisição obrigatória promovida pela Faras até 30 de agosto.

A Unieuro Consob aprovou o documento de oferta da OPA lançada pela Fnac Darty. O período de adesão começará em 2 de setembro e terminará em 25 de outubro, a menos que seja prorrogado.