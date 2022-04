Bolsas de valores mostradas em vermelho entre preços de guerra e taxas dos EUA, cupom de dividendos para oito grandes jogadores em Milão

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – o bolsas de valores europeias Eles viajam de vermelho após o feriado da Páscoa com preocupações sobre o desenvolvimento da guerra na Ucrânia e sobre a inflação para chamar a atenção dos operadores. As palavras de Pollard, presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, têm peso significativo e não descartam o aumento das taxas de juros em mais de 50 pontos base. intercâmbio Dólar do euro Abaixo de 1,08, o dólar / iene no nível mais alto desde 2002. Milão (Ftse Mib) é penalizado por uma separação de cupom de oito grandes nomes da lista, mas Paris também está em declínio acentuado (CAC 40), Francoforte (DAX 40) e Amsterdã (AEX).

Em Milão, uma classe de cupons para oito jogadores seniores



Na Piazza Afari, um voucher dividido para oito pessoas de del FTSE MIBAfiliados Agnelli-Exor (StilantsEFerrariE CNH Industrial), UnicreditE Banco Bpm E Banco Mediolanumno setor financeiro, prismiano E David Campari. Os prazos têm um impacto negativo na abertura do índice de 1,05%.

Compras de Inventário da Indústria do Petróleo (Saipem Em primeiro lugar) e nos utilitários. Existem dois tipos de notícias que despertaram o interesse dos investidores: Decisão Stilants suspensão da produção na Rússia na fábrica de Kaluga “para garantir o pleno cumprimento de todas as várias sanções e proteger seus funcionários”; A oferta não vinculativa do Credit Agricole, conforme noticiado pela Repubblica, de atividades de seguros em Banco Bpminstituição em que o banco francês se tornou o maior acionista em cerca de 9%.

Taxa de câmbio euro/dólar Download …

Bullard (Fed), um aumento da taxa de mais de 50 pontos base não deve ser descartado

Um aumento da taxa do Fed de mais de 50 pontos base não pode ser descartado, mas de acordo com James Bullard, um “falcão” do banco central dos EUA, isso não é necessário. O presidente do Fed de St. Louis disse em um discurso na segunda-feira que espera que o FOMC continue uma série de aumentos de 50 pontos-base para conter a inflação crescente, hoje em seu maior nível em 40 anos. O Fed indicou uma meta para os fundos do Fed de 3,5% até o final do ano. A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto para decidir sobre as taxas de juros está marcada para o início de maio. “A inflação é muito alta para ser confortável, devemos agir para trazê-la de volta ao controle”, disse Bullard. De acordo com os Fundamentos do Fed, “toda a esperança não está perdida. Acho que estamos em uma posição em que podemos manter a credibilidade e reduzir a inflação”.

Little Wall Street mudou-se na segunda-feira de Páscoa



Wall Street Fechado a última sessão ligeiramente inferior (-0,1% Dow Jones e Nasdaq, S&P500 estável) em uma sessão nervosa entre os rendimentos do Tesouro subindo, os rendimentos de 10 anos atingiram 2,87% e contas acima da previsão do Bank of America (em USD) 6,6 bilhões em ganhos Embora abaixo de 13%) e comentários do presidente do Fed de St. Louis sobre as taxas.