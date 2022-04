Modelo Colleferro e Promoção para Laboratório de Economia Espacial

sexta-feira, 22 de abril, por ocasião da abertura da Câmara de Ensino Superior em Biblioteca Municipal Ricardo MorandiO Município de Colevero Assinará um memorando de entendimento com região do Lácio e vai apresentar As oportunidades oferecidas pelo setor espacial. A sinergia entre a administração pública e as instituições de ensino e o impulso inovador da empresa abrirão o caminho para a educação espacial do município e de todo o sul da Itália. Desde a escola primária, passando pelo jogo, até à formação pós-graduada, os jovens caminham para um mundo de trabalho altamente inovador e a Colleferro pretende promover o desenvolvimento deste setor com a esperança de aumentar os níveis de emprego. lá Culveiro se tornou capital espacial europeia E as sinergias inovadoras, pesquisa e recrutamento que podem ser lançadas são realmente grandes. Cidade selecionada, obrigado Trabalho em equipe entre instituições e indústria Tornou-se o berço de uma série e atividades contínuas para apresentar as pessoas Cultura Científica e Tecnológica do Setor Aeronáutico.

Cidadãos, estudantes e pesquisadores são convocados. no centro do projeto, Plataformas de lançamento europeias que transportam satélites em órbita. O município de Colleferro abriga dezenas de empresas da aviação e indústrias relacionadas, sobretudo Aveo Spa cujas fábricas em sua cidade empregam cerca de mil pessoas. Um setor de 250 empresas em toda a região região do Lácio Com um volume de negócios anual de cerca de cinco mil milhões de euros. Oportunidades que não podem ser subestimadas.

“A análise da dinâmica espacial e os dados coletados da observação da Terra são mais importantes do que nunca, graças ao crescente número de agências nacionais e internacionais que reconhecem os diferentes usos que podem ser obtidos deles. Os satélites de observação da Terra estão constantemente observando e os dados que eles fornecem ajudam a proteger o planeta em que vivemos. Agricultura inovadora, segurança marítima e urbana, dados e análises em tempo real, comunicações e novas maneiras de monitorar seguros e combate a incêndios são apenas alguns dos potenciais impactos econômicos gerados pelo setor de aviação e pesquisas por satélite. Tenho que agradecer à administração municipal liderada pelo prefeito Pierluigi Sana E a atividade do comissário Francesco GuadagnoO município tornou-se um polo de divulgação das oportunidades atuais e futuras do espaço, despertando a curiosidade, principalmente entre os jovens, e as maravilhosas oportunidades de trabalho que o setor pode oferecer atualmente.“, anunciou o jornalista de Caserta Domenico LetiziaEspecialista em geopolítica do espaço, que acompanha a AVIO há anos e iniciou importantes sinergias com o município de Colleferro. Sinergia que começa de longe. Em 2019, um evento promovido pela Fundação COTEC, em parceria com AVIO SpA, Em cooperação com os portugueses Associação COTEC e espanhol Fundação COTECCom a participação da administração do município de Colifero para o embaixador Giorgio Novello e o jornalista Domenico LetiziaDestaque o papel das tecnologias espaciais Digitalização das administrações públicas As consequentes ofertas relacionadas com o território. Capacidade de comunicação e requisitos de velocidade de sistemas avançados As informações podem ser gerenciadas esteja satisfeito Uso de sistemas espaciaisBaseado em redes de satélites em órbita Menor que Estabilidade geográfica. Isso exige lançadores de satélites de alto desempenho em termos das funções a serem executadas, São necessárias soluções tecnológicas e de fabricação avançadas. O evento permitiu verificar o nível de serviços prestados pelos operadores nacionais do sector espacial, nomeadamente por AVIO SpAAtravés da cooperação com universidades nacionais qualificadas e com empresas especializadas em Espanha e Portugal. Já então a necessidade de documentação foi destacada Colaboração entre empresas, organismos de investigação e organizações públicas Da Itália, Portugal e Espanha para alcançar Posição competitiva no quadro europeu e internacional. O município de Collevero pode tornar-se o centro desta visão de crescimento inovador e tecnológico da realidade austral, levando a novas oportunidades de emprego para as gerações mais jovens nas regiões a que pertencem.

