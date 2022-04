Netflix perdeu assinantes devido à concorrência e compartilhamento de contas

A Netflix anunciou que perdeu 200.000 assinantes globalmente no último trimestre – em comparação com um aumento esperado de 2,5 milhões – e espera perder outros 2 milhões no próximo trimestre. A Netflix atribuiu as perdas ao aumento da concorrência e ao compartilhamento de contas com pessoas fora de suas famílias. “O grande número de famílias envolvidas nas contas, combinado com a concorrência, está criando ventos contrários para o crescimento da receita. A empresa disse que o grande impulso do Covid-19 para a transmissão obscureceu recentemente o quadro.

Atualmente, a Netflix tem 221,6 milhões de assinantes pagantes, mas estima-se que o serviço seja compartilhado em outros 100 milhões de lares: 30 milhões deles estão nos Estados Unidos e Canadá. Além disso, a decisão tomada no início de março de interromper o serviço na Rússia após a invasão da Ucrânia resultou na perda de 700.000 assinantes.

Em vez disso, a receita da Netflix no primeiro trimestre aumentou cerca de 10%, para US$ 7,87 bilhões: ainda menos do que as expectativas dos analistas. O lucro trimestral foi de US$ 1,6 bilhão, abaixo do mesmo período do ano passado (US$ 1,71 bilhão).