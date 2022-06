É hora de algo novo para o Toyota Corolla

Modelo 2023 – O Toyota Corolla Foi renovado com a introdução de algumas inovações no design, no trem de força híbrido e nos equipamentos tecnológicos. La CorollaAno modelo 2023Ele estará disponível em três versões de carroceria diferentes: um sedã de cinco portas, um Sport Tourer e uma nova versão crossover SUV (por aqui Para saber mais).

pequenos toques – Atualizações do ponto de vista estético da família Toyota Corolla Trata-se de mudanças na textura da grade dianteira, acabamentos dos faróis de neblina e desenhos das rodas de liga leve. Níveis de acabamento mais ricos nos modelos Sedan e Touring Sports recebem novos faróis bi-LED e o topo da gama está equipado com o sistema Adaptive High Beam (Gestão Inteligente de Máximos/Baixos).

novas cores – Reestilizar Toyota Corolla Traz consigo novas cores como o Juniper Blue, a cor de lançamento do hatchback e o Touring Sports. Outra novidade é o cinza metálico, disponível para todos os estilos de carroceria. O interior também foi atualizado e agora apresenta novos gráficos, acabamentos e padrões em relevo que adicionam profundidade tridimensional. Os grupos de estofos dos bancos seguem o novo Dark e Light Harmony com cores e acabamentos a condizer.

Híbrido mais poderoso Uma das inovações mais importantes Toyota Corolla É a estreia do novo sistema híbrido, agora em sua quinta geração. Tal como acontece com o modelo atual, motores híbridos de 1,8 e 2 litros estão disponíveis; Ambos agora podem se orgulhar de modificações tanto no motor de combustão interna quanto no motor elétrico, que, de acordo com a casa, melhoram a experiência de direção e a eficiência. O trem de força e o cubo foram redesenhados, e a bateria de íons de lítio é mais potente, mas menor e mais leve, com uma massa reduzida de até 18 kg (dependendo do tamanho do motor térmico). A potência total do sistema de 1,8 litro é de 140 cv, com diminuição de 1,7 segundos em um tempo de 0 a 100 km/h, que agora é de 9,2 segundos. Para o carro de 2 litros, a potência total subiu para 196 cv e a potência caiu de 0 a 100 km/h em cerca de meio segundo, caindo para 7,5 segundos. A recalibração do sistema híbrido também permitiu uma resposta de aceleração mais avançada.

Mais tecnologia – Com restyling do interior da família Toyota Corolla tornar-se mais técnico. O display multimídia de 10,5 polegadas possui gráficos HD e uma tela antirreflexo, garantindo visibilidade em todas as condições de iluminação. Os instrumentos do motorista são todos novos e podem ser vistos na nova tela de 12,3 polegadas, que pode ser personalizada de acordo com as preferências do motorista em quatro modos diferentes: Normal, Smart, Sport e Hard. Além disso, o sistema multimídia está sempre conectado à rede e compatível com atualizações OTA, que também serão utilizadas para aprimorar os sistemas de assistência ao motorista.

evolução para ADAS – renovado Toyota Corolla Equipado com o Toyota T-Mate, que combina a última geração do pacote Toyota Safety Sense com outros sistemas de direção ativa e sistemas de assistência ao estacionamento. Os aprimoramentos de desempenho dos sistemas incluem a supressão de aceleração, que reage ao uso repentino do acelerador ao viajar em baixa velocidade; Apoiar a prevenção de colisões ao fazer curvas em uma interseção; assistente de direção de emergência, que agora pode responder a veículos que se aproximam; Evite colisões laterais e reduza a velocidade nas curvas. Os recursos do Toyota T-Mate incluem um sistema de assistência à saída segura, que soará um alerta se detectar uma porta aberta que possa atrapalhar um veículo ou um ciclista se aproximando por trás. Há também um novo lembrete do banco traseiro, que avisará o motorista antes de sair do veículo para verificar se ele deixou algo nos bancos traseiros.

Preparar GR SPORT Para todos os entusiastas do desporto, o novo Corolla estará disponível comGR Sport. configuraçãoque possui, entre outras coisas, rodas de liga leve forjadas de 18 polegadas, bancos esportivos, além de sua customização estética específica.