Salário mínimo, Europa um passo mais perto de acordo político (mas na Itália a controvérsia aumenta)

EU ‘A União Europeia salienta a directiva Salário mínimoJá na terça-feira, 7 de Junho, em Estrasburgo, poderá ser alcançado um acordo político sobre a medida votada pelo Parlamento da União Europeia há quase um ano, que visa assegurar que Renda capaz de garantir um padrão de vida digno para os trabalhadores e suas famílias. Até agora “salário mínimo” Não é apenas legal em seis países: Itália, Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Suécia. No resto da Europa, de acordo com os últimos dados do Eurostat, o salário mínimo viaja Entre € 332 por mês na Bulgária e € 2.257 no Luxemburgo. dentro França, onde o salário mínimo subiu no ano passado devido ao impacto da aceleração da inflação em três vezes (total de 5,9%), os sindicatos estabeleceram a meta de atingir 2.000 euros por mês. Em Espanha, o salário mínimo era de mil euros, o salário mensal era de 14 euros, e em Portugal o sindicato solicitou um aumento de 705 euros mensais para 800.

Na Itália, apesar da pressão da União Europeia E apesar dos números deprimentes que vêm do aumento da inflação e da dívida, primeiro provocados pela pandemia de coronavírus e depois pelas consequências da guerra na Ucrânia – As forças políticas e os parceiros sociais continuam divididos. Só hoje para dar uma mãozinha para salário mínimo O Ministro do Trabalho cuidou dela Andréa Orlando: «Em relação ao salário mínimo, vejo aberturas positivas por todos os lados, há quem o queira cozido e quem o queira cru. Vamos ver qual é o ponto de contato que nos permite intervir imediatamente enquanto esperamos por uma lei mais orgânica que nos permita fazê-lo Dar resposta imediata a trabalhadores mal pagos e mal pagosMinistro da Administração Pública, Renato Brunetteem vez disso se opõe explicitamente: “O salário mínimo da lei não é bom porque vai contra a nossa história cultural das relações laborais. Não vamos despejar o bebê com a água do banho e apreciar nossos relacionamentos artificiais. O salário não pode ser moderado, deve corresponder à produtividade.”

O Governador do Banco da Itália tem uma opinião diferente, Ignazio Visco: «Se for bem estudado, isso é bom, há vários efeitos positivos. O risco se o nível for excessivo. A automação que pode custar o salário mínimo não deve ser restringida. Vários estudos americanos dizem que o salário mínimo sob certas condições é adequado para o emprego. Na França, por exemplo, foi introduzido recentemente. O perigo está no nível, porque se for excessivo pode resultar na não contratação de pessoas que podem querer trabalhar abaixo desse nível e ter uma produtividade significativamente mais capaz de não chegar a esse nível lá, mas acho que não é tão uma coisa significativa”.

também Historicamente, os sindicatos têm se dividido sobre esta questão. Por outro lado, os italianos parecem ter ideias claras. De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Instituto de Pesquisa swgEU’86 por cento dos inquiridos a favor da lei sobre pagar mínimo. E enquanto a União Europeia está a um passo de um acordo político sobre a diretiva, a carta do Comissário Europeu para a Economia está dando impulso à discussão em nosso país xixi Gentiloni. Que em uma entrevista com pressione Ele disse: “A questão da perda do poder de compra dos salários e do aumento da desigualdade não pode ser ignorada: Você precisa de um salário mínimoOs direitos dos trabalhadores nas plataformas digitais devem ser garantidos e os impostos devem ser aumentados para as grandes empresas multinacionais que saíram vitoriosas das crises dos últimos anos, primeiro a epidemia e depois a guerra.”