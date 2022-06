O que é e como é feito

Como se constrói uma casa autossuficiente? Em primeiro lugar, é necessário atingir três objetivos: eliminar desperdícios, melhorar os sistemas e produzir energia de forma independente. Vamos ver juntos como.

Ao criar um arquivohabitação independente É possível desligar da rede eléctrica nacional e cancelar os contadores de água e gás, uma vez que já não é necessário pagar qualquer tipo de projeto de lei.

Mas como se constrói uma casa autossuficiente? Vamos ver juntos.

Uma casa autossuficiente: o que é e como funciona

uma casa autossuficiente Quem mora lá tem permissão Não ter que depender de entradas de energia externas Atrás Requisitos Energético satisfeito independentemente através Fontes renovávelque podem ser facilmente introduzidos em suas residências devido ao potencial de exploração de usinas menores em comparação com as de combustíveis fósseis.

Para tornar a sua casa autossuficiente, é necessário, antes de mais nada, atingir os seguintes objetivos:

eliminação de resíduos ;

; otimização de sistemas ;

; Autoproduz toda a energia necessária.

Vamos ver juntos como cada ponto pode ser implementado.

eliminação de resíduos

por eliminação de resíduos É necessário antes de tudo Isolamento A casa é feita corretamente para que não perca muito calor no inverno e não esfrie o suficiente no verão. É por isso que é útil criar um arquivo Casaco e me substitua Velho combinações: Você pode aproveitar Superbonos 110% Para realizar este tipo de intervenção.

Outra forma de evitar o desperdício de energia, principalmente elétrica, é utilizar eletrodoméstico com Classe energética A++ ou superior e substitua as lâmpadas Lampadas de led.

otimização de sistemas

otimização de sistemas Significa aproveitar ao máximo a energia que é produzida desta forma natural Está zero emissões No que diz respeito à refrigeração e aquecimento em casa, pode ser útil usá-los bombas de calor elétricas. Além disso, você precisa se equipar com sistema de organização inteligente Produção e consumo de energia.

A energia também está incluída entre as fontes renováveis ​​que podem ser utilizadas GeotérmicoÚtil para aquecimento doméstico, água ou energia eólica para produzir energia.

autoprodução

Uma vez em Requisitos Energético anual Para a família, é possível fazer e projetar um sistema fotovoltaico Ou energia renovável capaz de produzir energia própria.

É necessário instalar baterias de armazenamento Isso permite que a energia produzida seja utilizada em diferentes momentos do dia. De facto, se não conseguir produzir toda a energia que consome, vê-se obrigado a manter-se ligado à rede elétrica nacional e assim adquirir energia quando necessário.