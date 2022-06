Entre salários e produtividade, é o nosso futuro que está no nosso caminho

Nos últimos dias, voltamos a falar muito sobre trabalho, principalmente em termos econômicos. A força motriz do debate foi a publicação de um gráfico baseado em dados da OCDE mostrando como nosso país é o único país da Europa que não experimentou crescimento salarial nos últimos 30 anos. Na verdade, os dados não são novos, mas talvez graças ao atual aumento dos preços devido à inflação, tenham causado uma longa fila de indignação e reclamações.

Essa primeira reação foi seguida por outra, na qual alguns apontaram que, se os salários não cresciam na Itália, era porque a produtividade em nosso país estava igualmente estagnada: se não fosse produzida mais riqueza, seria difícil, senão impossível, distribuir mais. Esta afirmação foi seguida pela resposta de que nos últimos trinta anos a produtividade aumentou – embora menos do que em outros países – enquanto os salários caíram – ainda que ligeiramente.

Vou poupá-lo do resto da discussão e das brigas subsequentes entre políticos e economistas sobre esse assunto. Em vez disso, vamos analisar melhor os dados da OCDE. É verdade que nosso país é o único país europeu onde os salários caíram desde 1990, mas se começarmos a contar desde 1992, a Espanha se saiu pior. Nos cinco países que, por outro lado, experimentaram, nos últimos trinta anos, um verdadeiro boom salarial (Estónia, Letónia, Lituânia, República Checa e Eslováquia), hoje ainda são significativamente inferiores aos seus homólogos italianos, mesmo em paridade de poder de compra.

Mais uma vez: em países como Áustria, Bélgica, Holanda e Reino Unido, de 2010 a 2020, os salários permaneceram amplamente estáveis, enquanto na França e na Finlândia aumentaram bastante. Por outro lado, foram Espanha, Itália e Grécia que sofreram uma queda acentuada no mesmo período. Outro país onde os salários caíram ligeiramente nos últimos dez anos é – além de Portugal – a Irlanda, que mesmo nas décadas de 1990 e 2000 experimentou o crescimento salarial mais exponencial em toda a Europa. E o caso irlandês, quando comparado à produtividade, é o mais interessante de todos.

De fato, a Irlanda nos últimos 30 anos foi protagonista de um surpreendente aumento de produtividade, com crescimento desde a década de 1990 em 76 pontos. Mas, eis a verdadeira surpresa, 40 deles foram feitos entre 2010 e 2020, numa altura em que os salários caíram completamente! uma exceção? Não, porque também há um caso inverso interessante: a Noruega, cuja produtividade, embora muito alta, estagnou desde 2005 e onde os salários aumentaram até 20% no mesmo período. Produtividade italiana? Está estável desde 2000, mas com exceção da Irlanda, nenhum país europeu experimentou aumentos significativos de produtividade nos últimos 20 anos.

O que aconteceu na Irlanda depois disso? A combinação de uma política fiscal particularmente vantajosa para grandes empresas e acesso ao mercado único europeu permitiu que elas se tornassem a sede de muitas empresas gigantes – pelo menos para o mercado europeu. No entanto, esse fluxo maciço de capital que derramou na ilha claramente não beneficiou os cidadãos. A mesma velha história de empreendedorismo feroz e superfinanciamento que não produz valor compartilhado real? Talvez, mas pode haver mais também. E tem a ver com o fato de que a produtividade é um indicador cada vez mais nebuloso para medir não só a quantidade, mas também a qualidade do nosso trabalho.

Simplificando demais, a produtividade é a relação entre o trabalho e o valor produzido. No caso dos estados, esse valor é o PIB, porém, como se sabe, já é seu próprio indicador problemático, sendo uma espécie de cesta onde tudo vai para dentro, até valores negativos​​na realidade para a sociedade. Mas o problema é que mesmo o trabalho está se tornando cada vez menos uma dimensão mensurável. Se podemos – aliás, já simplificar muito – dizer que o tempo de trabalho de um trabalhador na cadeia está relacionado com o valor do produto que ele fornece, então é muito mais difícil para os serviços, porque o valor não está tão próximo relacionado com a quantidade do produto.

O gráfico não produz necessariamente um valor maior em duas horas em vez de uma hora; Um médico pode obter ótimos resultados em 10 minutos se fizer uma massagem cardíaca, e muito pouco se for um dia inteiro no consultório. A isso, então, deve-se acrescentar o fato de que o trabalho – especialmente nos serviços avançados – está menos ligado ao tempo gasto no local de trabalho, à difusão do trabalho inteligente e, sobretudo, ao trabalho invadindo a vida privada. Tudo isso torna a medição do tempo de trabalho mais complexa e ambígua.

Mas acima de tudo, o valor real do trabalho está cada vez mais relacionado não à quantidade de tempo investido, mas à habilidade do trabalhador. Como essa habilidade está cada vez mais ligada a habilidades ou sensibilidades técnicas específicas, ela não pode se desenvolver verdadeiramente sem que o trabalhador sinta genuíno interesse e entusiasmo pelo que está fazendo. Em vez disso, ainda – especialmente na Itália e na escola – ainda consideramos o trabalho como uma punição necessária, uma obrigação a ser cumprida, um direito que, no entanto, é acima de tudo apenas um produto de renda e sustento. Não só isso: vemos o trabalho como agente de conversão da energia humana em valor econômico – porém, raramente se distingue entre aquela produzida pelo capital – e quase nunca em valor social e cultural.

Nosso país, em particular, sofre com essa situação duplamente. Por outro lado, por estar mais relacionado que os demais com a produção de valor social e cultural, não vê realmente reconhecido todo o valor que produz (basta pensar em cada cuidado domiciliar). Por outro lado, décadas de políticas voltadas para a proteção dos direitos adquiridos, fortes conflitos sindicais e sociais entre trabalhadores e “patrão”, e sobretudo uma cultura de trabalho que o vinculava apenas ao salário, produziram milhões de pessoas trabalhando. Relutante e cansado, em um contexto onde o acordo tácito é muitas vezes: “Eu aceito que você me diga o que fazer e quando, e você aceita o fato de que leva todo o tempo que eu preciso e quero”.

Prisioneiros de indicadores cada vez mais inadequados como PIB, produtividade e até bônus em certo sentido, estamos falando de trabalho quase apenas em termos de resultados de curto prazo ou máximos de médio prazo. Os trabalhadores querem salários mais altos para poder comprar mais bens e serviços, e os empregadores querem mais produtividade para produzir e vender mais. É a roda do crescimento, que trouxe enormes benefícios, mas agora, pelo menos no Ocidente, está avançando cada vez menos para responder a necessidades reais, tangíveis e reais, e cada vez mais para satisfazer os desejos de “consolidadores” ou “profissionais, ” muitas vezes filhos da mesma cultura de trabalho tóxica e frustrante.

Quem paga tudo isso é o meio ambiente acima de tudo: quanto mais produzimos e consumimos, mais destruímos recursos e ecossistemas, tornando nosso futuro cada vez mais inviável. De acordo com as Nações Unidas, para reduzir impactos ambientais catastróficos, devemos reduzir as emissões de dióxido de carbono em um quarto até 2030 e mais da metade até 2050. Isso deve acontecer em um mundo de 8,5 bilhões de pessoas em 2030. Em 2050 Aprox. 10. Ninguém tem ideia de como uma economia pode sustentar o crescimento econômico e produtivo e atingir esses objetivos.

Talvez o dilema do nosso tempo seja: rejeitar o crescimento que corre o risco de conflito econômico e social devido ao declínio do poder de compra, ou continuar a persegui-lo, arriscando tão severamente a ponto de limitar a possibilidade de viver em um mundo pacífico e próspero para o previsível futuro? Por enquanto, a resposta parece quase unânime: estamos alimentando o crescimento e esperamos que a tecnologia tire as castanhas do fogo, permitindo uma separação entre a produção e seu impacto ambiental. Mas agora deve ficar claro que, apesar dos avanços tecnológicos significativos, isso é muito pouca esperança.

Portanto, há uma necessidade urgente e tremenda de outro fator para ajudar a tecnologia a provocar essa desintegração, e esse fator pode ser uma nova cultura de trabalho. Uma cultura não começa mais com “o quê” ou “quanto” ela produz e ganha, mas começa com “por que” e “para quem”. Uma cultura que deixa de lidar com a ação humana a partir de uma perspectiva puramente econômica, mecânica e de subsistência, e passa a considerá-la de uma perspectiva social, colaborativa e cognitiva. Uma cultura que fala menos sobre salários e produtividade e mais sobre pessoas e resultados de longo prazo. É um processo já em andamento, mas cada um de nós tem o dever de promovê-lo: por gerações