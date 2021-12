Os privilégios do Estado, dos políticos e dos empresários interconectados para contrabalançar os efeitos da regra do Conselho de Estado

Da reunião da Câmara Municipal realizada pelo Presidente Marcello Antonelli em sessão extraordinária e em sessão aberta, que se reuniu na tarde do dia 16 para debater o desacordo sobre os estabelecimentos balneares, emergiu uma posição consistente e transversal entre os grupos políticos e Associações de classe sobre as iniciativas a desenvolver a nível nacional e local para evitar os efeitos de acórdãos Conselho de Estado do passado dia 9 de Novembro que, como se sabe, pôs em perigo a existência de todo um sector económico, como é o sector do turismo costeiro , legalizou a prorrogação das concessões balneares apenas até dezembro de 2023.

O órgão administrativo sublinhou nas suas declarações que o alívio é representado pela ausência de legislação orgânica resultante da reforma do sistema nacional de concessões marítimas estatais que – já foi dito – “gera uma situação de grave oposição às regras de proteção da concorrência imposta pela legislação da União Europeia, pois permite prorrogações automáticas e generalizadas das concessões existentes, impedindo, assim, qualquer pessoa que queira entrar na Faixa ”.

Uma posição que se vê hoje na classe está em total desacordo com o quadro liberal democrático da economia empresarial, mas também é discriminatória em relação ao que é concedido a países como Espanha, Portugal, Croácia e Grécia, onde a propriedade foi estendida até 99 anos. Propriedade Marítima Conselheiro Regional Nicola Campetelli, Presidente do Conselho Regional, Lorenzo Sospiri, Presidente do Comitê de Finanças do Senado, Luciano Dalfonso, Ilustre Antonio Zinaro (em andamento), Membro do Comitê de Finanças na discussão da Câmara, Carmen Salles, Vice Intervém o presidente da Câmara de Comércio, Riccardo Padovano (Sib Confcommercio) e Ottavio de Stanislau, da Assobalneari. Tirou as conclusões o prefeito Carlo Massi que falou da “batalha do caráter social e não apenas do sentido econômico, e especificamente do valor que os estabelecimentos balneares assumiram ao longo das décadas pela peculiaridade da cidade de Pescara”. da sessão aberta para contribuições externas acima mencionada, a Câmara Municipal passou então a aprovar por unanimidade, por 23 votos em 23, a ordem do dia declarada, obrigando o Presidente da Câmara e o Conselho a solicitarem brevemente ao Governo, Parlamento e Conselho Regional do Conselho para a estabilização de concessões regionais e instar à adoção de uma lei nacional que inclua uma revisão final e reorganização do sistema de concessão marítima estatal e o procedimento para a sua outorga; De grande importância é o pedido ao Governo e ao Parlamento de que a lei nacional de os Territórios atribuem competência para estabelecer normas e requisitos de acesso aos concursos, para proteger as especificidades de cada Território e contribuir para a promoção do turismo, bem como para estabelecer uma sala de controlo regional com as autoridades locais competentes, Ansi Abruzzo e todos partes interessadas, de acordo com o método participativo da Carta Trabalho e clima, para determinar uma linha unificada de trabalho.