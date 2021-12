Você não pode mais retirar este valor

Notícias importantes a partir de janeiro de 2022 para todos os saques em caixas eletrônicos. Você corre o risco de multas se exceder

o 2022 Pode não começar da melhor maneira para muitos italianos que estão acostumados a sacar grandes quantias em caixas eletrônicos. ATM.

Além da inflação e do pagamento de impostos e taxas, os italianos menos sábios terão que pagar Finos pesados Se eles não prestarem atenção a esses detalhes a partir do primeiro dia do ano.

ATMs e saques, o que muda a partir de janeiro de 2022

A partir de 1º de janeiro de 2022, os italianos terão que se lembrar de detalhes importantes ao se preparar para sacar dinheiro em um caixa eletrônico. A partir do novo ano, o governo Draghi tomou uma nova medida para combaterEvasão fiscal O que afeta especificamente aqueles que estão se preparando para sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

Retirar dinheiro de caixas eletrônicos está se tornando cada vez mais difícil: enquanto testemunhamos seu declínio, por outro lado, o governo está tomando medidas para desencorajar saques de dinheiro a fim de combater a evasão fiscal e traçar Todos os nossos pagamentos.

A partir do primeiro dia do ano novo, será possível sacar nos caixas eletrônicos menos de mil euros, para ser exato, o valor máximo de retirada será € 999,99. Todas as outras operações superiores a mil euros devem ser realizadas exclusivamente com cartão de crédito – cartão de débito, transferência bancária, transferência de conta, etc. Mesmo nas lojas, em dinheiro, não vai conseguir gastar mais do que 999,99 euros.

Caso a partir de 1 de Janeiro venha a ser levantado um montante que exceda o limite máximo de 999,99 euros, alguns checkups pelo seu banco e pelas autoridades competentes. A partir do primeiro dia do novo ano, uma explicação real deve ser dada para os saques que ultrapassam o limite.

Aqueles que não tiverem uma explicação correta e ultrapassarem por tirar mais serão atendidos Finos pesados. Estes irão variar de mínimo 2.000 milhares de euros, com um máximo de 50 mil euros.