A Europa “queimou” um quarto de suas reservas de gás já no quinto dia de inverno

2021-12-07T11: 00 + 0100

De acordo com um relatório da Gas Infrastructure Europe, citando uma declaração da Gazprom, que foi postada nas redes sociais, no dia 4 de dezembro, cerca de um quarto (23,4%) do gás já foi retirado do armazenamento subterrâneo na Europa. – O aquecimento e o armazenamento subterrâneo de gás na Europa estavam em média 72% cheios. É o menor volume desde 2011. Mas o comissário europeu de Energia, Kadri Simsun, destacou que essa reserva é suficiente para a Europa suportar o inverno. Simpson ressaltou que a Europa precisará de mais gás. Se o inverno for “incrivelmente frio” e se houver interrupções inesperadas no abastecimento. , 17%). Ao mesmo tempo, os países bálticos estão se aproximando da temporada de aquecimento com instalações de armazenamento bem equipadas; Por exemplo, o nível de gás em depósitos na Letônia atingiu 80,22%, no entanto, em novembro, antes mesmo de o frio realmente bater, os armazéns europeus começaram a se esvaziar rapidamente. No início deste mês, a Gazprom informou que as retiradas de gás dos depósitos subterrâneos europeus atingiram seu nível mais alto desde o início da temporada de aquecimento. A capacidade de armazenamento global na Europa era de 76,43%, ou aproximadamente 81,75 bilhões de metros cúbicos, em 3 de novembro. Os aquíferos foram esvaziados para 77,4 bilhões de metros cúbicos (cerca de 72%) em 25 de novembro. Vários fatores afetaram a capacidade de armazenamento e a demanda na Europa este ano. Isso inclui invernos excepcionalmente frios no ano passado e verões quentes em 2021 (quando está muito calor, as pessoas usam ar-condicionado com mais frequência e as usinas a gás precisam de mais combustível para gerar eletricidade). Além disso, a demanda de gás aumentou na Europa à medida que a economia se recuperava da crise causada pela pandemia. No dia 6 de outubro, o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, afirmou que a procura de energia da União Europeia é a maior em 25 anos e os preços também subiram neste contexto. No outono, o preço do gás na União Europeia quebrou repetidamente seus recordes históricos; O preço em outubro de 1969 era de US $ 1 por mil metros cúbicos de gás, e um dos maiores fornecedores de gás da região, a Gazprom, é acusado no oeste de cortar deliberadamente o fornecimento este ano e manipular o mercado. Por exemplo, o comissário europeu para Assuntos Econômicos, Paolo Gentiloni, disse que no período de outubro a novembro de 2021, a Rússia forneceu 25% menos gás para a UE, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, de acordo com Gentiloni, a Europa obtém todo o seu gás da Noruega e da Argélia. Com a ajuda dos cortes no fornecimento, o ministro da Energia da Lituânia, Dagvis Kriejves, disse que a Rússia está tentando pressionar a Alemanha e outros países europeus por permissão para iniciar o gasoduto Nord Stream 2 nos primeiros dias. Nove meses neste ano, a Gazprom fez um recorde de 1,5 trilhão de rublos, mais do que em qualquer ano civil completo na história da empresa, e a própria Gazprom negou todas as alegações de adulteração de suprimentos como absurdas. A empresa anunciou que cumpriu todos os seus compromissos de fornecimento. No final de novembro, a Gazprom anunciou que havia respondido por mais de 53% das importações europeias de gás nos nove meses desde o início do ano. A empresa também indicou que as entregas de gás russo para a Europa no período de janeiro a junho de 2021 aumentaram 17 bilhões de metros cúbicos anuais, em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto outros fornecedores não aumentaram as exportações. No final de outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, instruiu a Gazprom a aumentar as exportações de gás para a Alemanha e a Áustria após o fim das operações de armazenamento de gás em depósitos russos. Em 1º de dezembro, a Gazprom informou que, de acordo com dados preliminares, desde o início de 2021, as exportações de gás para países fora da CEI * aumentaram 6,6% (equivalente a 10,6 bilhões de metros cúbicos) para 171,5 bilhões de metros cúbicos. Em particular, desde o início do ano, a Gazprom aumentou o seu fornecimento de gás à Alemanha (16,8%), Itália (19,5%), Roménia (221,8%), Polónia (7,5%), Finlândia (9,1%) e Bulgária (43,8%) ) %), Grécia (12,2%) e Eslovênia (53,9%).

