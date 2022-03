BancoPosta, hoje alguns clientes vão ganhar um brinde

Alguns clientes sortudos receberão um presente do dia diretamente dos correios italianos. Vamos ver quem ele é e por que

alguns clientes Banco Posta Eles receberão uma surpresa muito bem-vinda hoje, pois podem estar entre os vencedores do sorteio “Ganhe com o App BancoPosta”. A competição, que a Poste Italiane promoveu nos últimos meses, será disputada hoje, 31 de março,Extraindo os vencedores.

A competição foi reservada a todos os adultos residentes na Itália que, sem prazo de validade, até 15 de fevereiro, tenham qualificado Um brochura inteligente ou seu conta bancária BancoPosta para fazer transações em Aplicativo BancoPosta تطبيق Você concluiu com sucesso a inscrição para a competição.

“Ganhe com o BancoPosta”: você pode ganhar prêmios

O objetivo do concurso Poste Italiane foi Aprimoramento de licença Transações no App BancoPosta Smart Booklet e conta corrente BancoPosta. Na verdade, era um dos requisitos básicos para participar da competição Abril ou seja o dono de nós brochura inteligente Acompanhe o processo de autorização no app BancoPosta.

Ativado no BancoPosta link Um número de telemóvel para Smart Booklet e habilitar para funcionar no aplicativo móvel do BancoPosta, Postamat, ou nas agências dos correios da região. Depois de executar esta etapa, você deve se conectar ao site oficial do Poste Italiane e na seção apropriada “Participe do concurso”Complete o cadastro inserindo seus dados.

Está programado para extrair os vencedores da competição hoje: A competição inclui extrair 1 vencedor Isso vai ganhar 1 super prêmio Valores

euro 9.900,00. Então está planejado 500 vencedores Quem vai ganhar um prémio de € 200,00 cada.

Os 500 prêmios que podem ser obtidos consistem em Cartão Presente “Para Você Viajar” de €200,00 cada, que podem ser gastos no site www.vinciconappbp.perteviaggi.it através do qual Presente Cupons de valor Trenitalia, Volagratis, Best Western, Smartbox e Urbi De 5 euros a 50 euros cada.

Os vencedores serão notificados de sua vitória quadro de avisos Na área pessoal do site www.poste.it, é visível após o login na área MyPoste. Cada vencedor deverá apresentar Confirmação da aceitação do prêmioatravés do preenchimento de formulário próprio, que deverá ser devidamente preenchido no prazo de 10 dias A partir do recebimento do aviso vencedor, para o endereço indicado na própria carta.