Por que você perde o seu salário?

A reforma do Irpef introduzida pela Lei do Orçamento de 2022 alterou os limites de rendimentos para poder beneficiar do bónus de 100€, que a partir de 2022 só é reconhecido para rendimentos inferiores a 15.000€, e em alguns casos para o segundo escalão de IRC. Vamos ver juntos quem foi excluído do bônus.

Por que tantos não estão mais recebendo o bônus de € 100, também conhecido como bônus Renzi? A razão está em Lei Orçamentária 2022 quem modificou limites de renda Para atingir os juros, daí a curva Descontos Baseado em Privilégios.

Vamos ver em detalhes o que aconteceu.

Bônus de € 100 2022: consertando o earpf

A partir de 2022, após a nova Lei OrçamentáriaO limites de renda para aproveitar 100. bônus euro (anteriormente Bonus Renzi); De facto, até ao ano passado, podiam beneficiar de rendimentos entre 8.145 euros e 28 mil euros por ano, e sob a forma de rendimentos reduzidos entre 28 mil euros e 40 mil euros.

Com as alterações feitas pela manobra, apenas Rendimentos até 15 mil euros, por um montante anual de 1.200€, que fará com que o bónus seja adicionado diretamente ao recibo de vencimento. No entanto, a recompensa só é reconhecida se A soma de todos os descontos devidos (como empregado, tais filhos e cônjuges dependentes, despesas com juros de empréstimos, custos de saúde, intervenções de recuperação de bens de construção e todos os incluídos na declaração de imposto de renda por despesas e taxas incorridas) é Acima do imposto total devido.

O paradoxo da reforma tributária

Assim, eles podem aproveitar Bônus de 100 euros Os cidadãos que não tenham familiares dependentes, que não tenham solicitado hipotecas e não tenham feito obras de renovação ou reabilitação energética, por exemplo, deixam de ter direito a tratamento complementar.

Entrevista por Money.it, presidenteAssociação Nacional de ContadoresE a Anc Cucheldestacou o paradoxo dessa reforma tributária: