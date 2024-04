Hortelã em vaso, dobrei assim: Agora minha varanda é um oásis perfumado e exuberante | Um golpe de tesoura é suficiente

Para dobrar a hortelã e encher sua varanda rapidamente, faça isso. Tudo que você precisa é de uma tesoura.

Para quem não tem jardim, cultivar ervas aromáticas na varanda torna-se quase um dever. Os entusiastas da jardinagem transformam até mesmo um metro de varanda em Tapete verde.

Entre as ervas mais utilizadas, não Hortelã. Fresco, perfumado, rico, pode transformar os seus pratos num verdadeiro prazer.

Algumas folhas são suficientes para espalhar seu perfume por toda parte. Também tem vários Propriedade, É conhecido desde os antigos egípcios e romanos, que conheciam as suas propriedades anti-sépticas, purificantes e digestivas.

Se você comprou um pote de hortelã e quer Acerte Assim que possível, pegue uma tesoura e siga nossos conselhos.

Hortelã em vaso: como propagá-la

Nós dissemos isso hortelã Possui diversas propriedades conhecidas e exploradas desde a antiguidade. Por exemplo é Descongestionante Em caso de resfriado, tosse e dor de garganta. Ele também faz um trabalho eficaz Balsâmico. Também é útil para neutralizar gases intestinais e tem efeito residência. Pode ser usado como remédio anti-dor de cabeça.

Sem falar nas suas propriedades purificadoras da pele. É claro que em casa é utilizado principalmente na cozinha. Se você comprar um pote, coloque-o em um pote um pouco maior, lembrando que ele vai enchendo aos poucos. Na verdade, é um tipo significativo de planta ferida. Regue com frequência, precisa de muita água, e mantenha-o sob luz, mas não sob luz solar direta. Você também pode podá-lo, na verdade deveria. Quando você vir que eles começaram a florescer e, portanto, os caules ficaram muito longos, Corte as pontas. Isso dará mais força às folhas, que ficarão densas e grossas. E se quiser dobrar de forma rápida e fácil, pule para o próximo parágrafo!

Técnicas de reprodução

Se você gosta muito hortelã Se quiser encher mais vasos saiba que isso é muito Mais fácil do que você pensa. Justamente porque é uma erva daninha que se reproduz rapidamente e “filhos” vão aparecer ao lado da planta “mãe”. Basta separá-los e toda a terra quando ficarem grandes o suficiente e plantá-los em outros recipientes.

Mas você também pode Corte a hortelã em pedaçosEmbora seja uma técnica que nem sempre tem garantia de sucesso. Como mencionado, tudo que você precisa é de uma tesoura. Corte galhos com pelo menos 20 cm de comprimento Começando pelo topo após esterilizar as lâminas, depois plantando em um vaso com um pouco de terra. Regue abundantemente Dentro de duas semanas você notará que a planta está crescendo.