Alerta para uma tempestade geomagnética “perigosa” e queda de rádio na Itália

Diferente Ejeção de massa coronal (Educação médica continuada) indo em direção ao solo. a Um novo modelo de previsão do Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA Indica que 2 ou 3 nuvens de plasma solar podem se fundir para formar uma nuvem poderosa.CME Canibal“As CMEs canibais formam-se quando as CMEs de movimento rápido ultrapassam as CMEs de movimento mais lento à sua frente: ondas de choque internas de tais colisões desencadeiam tempestades geomagnéticas quando colidem com o campo magnético da Terra.

À luz das condições previstas, o SWPC da NOAA emitiu um alerta para 11 de maio Tempestade G4 “severa”., Pela primeira vez desde 2005.

o Nível G4Especificamente, envolve extensos problemas relacionados ao controle de tensão e impactos na rede elétrica que podem afetar alguns sistemas de proteção. Os sistemas de navegação por satélite e os sistemas de radionavegação de baixa frequência, como o Sistema de Posicionamento Global (GPS), podem funcionar mal e as operações das naves espaciais também podem apresentar problemas.

Alerta de tempestade geomagnética G4

“Alerta de tempestade geomagnética Atualizada Do G2 (moderado) ao G4 (grave) porque A mancha solar gigante AR3664 continua a lançar uma CME em direção à Terra,“Depois da explosão solar X2.2”, explica o site especializado SpaceWeather.com, editado pelo astrofísico Tony Phillips.Existem agora pelo menos 4 nuvens de partículas vindo em nossa direçãoAqui está a enxurrada de explosões capturadas pelo Observatório Solar e Heliosférico da NASA:

Foi lançado nos últimos dias Incontáveis ​​​​erupções solares poderosasincluindo uma explosão massiva de classe X ontem que atingiu o pico às 11h13 ET. As explosões solares são explosões da superfície do Sol Que emitem intensas rajadas de radiação eletromagnética. Eu sou Classificar Com base no tamanho em grupos de letras, sendo X o mais forte. Depois, há as explosões de Classe M, que são dez vezes menos poderosas que as de Classe C, e, finalmente, as explosões de Classe A, que são dez vezes mais fracas que as de Classe B e não têm consequências óbvias na Terra. Dentro de cada categoria, os números de 1 a 10 (maiores para flares da categoria X) descrevem a força relativa do flare.

Manchas solares AR3664

lá Manchas solares AR3664 Elas se tornaram tão grandes que podem ser comparadas a grandes manchas solares Carrington O ano é 1859. AR3664 se estende por aproximadamente 200.000 quilômetros de ponta a ponta e é 15 vezes maior que a Terra. A mancha solar de Carrington é famosa porque em agosto e setembro de 1859 emitiu uma série de intensas erupções solares e ejeções coronais. As tempestades geomagnéticas resultantes incendiaram escritórios telegráficos e desencadearam aurora boreal de Cuba ao Havaí. Desde então, o Evento Carrington tornou-se uma pedra angular do clima espacial na cultura popular.

Estudos mostram que tempestades do tipo Carrington ocorrem Uma vez a cada 40-60 anos. Mas não precisa se preocupar. “O CME atualmente a caminho da Terra, mesmo se combinado, provavelmente não será páreo para a monstruosa ejeção coronal de 1859. O evento Carrington não se repetirá neste fim de semana. No entanto, é aconselhável monitorar esta crescente área ativa enquanto a Terra estiver em sua área de influência.Notas do SpaceWeather.com

Luzes de poste

Devido ao clima espacial esperado, há uma chance maior de ver a aurora boreal em partes dos Estados Unidos no fim de semana. As previsões atuais colocam a metade norte dos Estados Unidos no caminho de observação, com as melhores chances caindo no norte de Montana, Minnesota, Wisconsin e na maior parte de Dakota do Norte.

Interrupção de rádio também na Itália

Pode causar poderosas explosões solares como a observada ontem Apagão de rádio de ondas curtas No lado da Terra que está iluminado pelo sol no momento da erupção. Então, aula de ontem

o queda de energia rádio Isso se deve ao forte pulso de raios X e à intensa radiação ultravioleta emitida durante a erupção. A radiação viaja em direção à Terra à velocidade da luz e ioniza (fornece uma carga elétrica) a parte superior da atmosfera terrestre. (Estes raios X ionizantes não devem ser confundidos com ejeções de massa coronal nas quais o plasma e os campos magnéticos são ejetados do Sol, que viajam a velocidades mais lentas, muitas vezes demorando vários dias a chegar à Terra.)

Esta ionização causa um ambiente de alta intensidade para sinais de rádio de ondas curtas de alta frequência. As ondas de rádio interagindo com os elétrons nas camadas ionizadas perdem energia devido a colisões repetidas, e isso pode levar à degradação ou absorção completa dos sinais de rádio, de acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA.