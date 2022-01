Você recebe um pequeno pagamento mensal

Uma nova oferta imperdível para os clientes Vodafone: a um preço verdadeiramente imbatível pode comprar o novo iPhone 13. os detalhes

Nova oferta imperdível VodafoneQue oferece alguns modelos iPhone13 Preços e soluções realmente interessantes. A empresa, líder em nosso país no setor de telefonia, nunca perde a oportunidade de oferecer muitas oportunidades não só aos clientes, mas também aos potenciais novos clientes.

De fato, muitas vezes podemos encontrar na rede muitas opções reservadas aos clientes com o objetivo de retê-los o máximo possível, mas ao mesmo tempo olhamos para o mercado e Concorrência Cada vez mais cruel. Justamente por isso, para nos mantermos atualizados e não perdermos market share, estamos sempre ansiosos por todos os nossos usuários.

A última mostra parece ser muito útil, pois destaca a parceria com Uma maçã, empresa multinacional líder no setor de tecnologia, especialmente smartphones. Hoje o iPhone 13 é o sonho de muitos clientes, que muitas vezes não podem pagar devido aos altos custos.

iPhone 13: oferta da Vodafone

A oferta da Vodafone nas últimas horas desencadeou a corrida pela compra do iPhone 13. De facto, graças ao líder no setor da telefonia, será possível comprar a mais recente joia da Apple com 70 euros adiantado e Prestações mensais 69,99 euros. Existem muitas possibilidades no vodafone.it, com diferentes modelos disponíveis.

Leia também: Ilíada, aqui está a oferta de fibra óptica a um excelente preço mensal

De fato, dando uma olhada rápida no site oficial, você pode ver tanto o iPhone 13 quanto aquele vanguarda, que pode estar em condições um pouco mais altas do que as condições de base. De fato, neste caso, o adiantamento será de 69,99 euros e 39,99 euros Plano A diferença mensal é sempre 24 meses. Mas não para por aí, porque a lista é realmente extensa.

Leia também: Postepay, notícias importantes: agora você pode recarregar

Também a partir do site você também pode assistir a um show iPhone 13 Pro Max Com uma entrada de 99,99 euros e prestações de 42,99 euros por mês. E, novamente, o iPhone 13 mini, com entrada de 69,99 euros e prêmio de 25,99 euros. Em suma, você está realmente perdido com sua escolha, mas com esses preços e oportunidades, você definitivamente poderá encontrar soluções para todas as necessidades.