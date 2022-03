Anunciado GTA+, uma assinatura com benefícios exclusivos no PS5 e Xbox Series X | S – Nerd4.life

Rockstar Games anunciado GTA + Assinatura exclusiva para GTA Online para PS5 e Xbox Series X | S. Que estará disponível a partir de 29 de março. preço 5,99€ por mês Os jogadores podem acessar muitos benefícios, como enormes dólares mensais de GTA, RP de bônus e modificações exclusivas de carros.

De acordo com o site oficial, os assinantes do GTA+ receberão um crédito mensal de GTA 500.000 dólaresVocê poderá resgatar propriedades de Los Santos que desbloqueiam atualizações de jogos, mods de veículos especiais, descontos exclusivos para assinantes, GTA$&RP e muito mais todos os meses.

Especificamente, os benefícios que os participantes do programa receberão De 29 de março a 27 de abril Eles serão:

$ 500.000 em GTA foram depositados diretamente na conta do Maze Bank.

O Prince Deveste Eight com especiais aprimorados de Hao disponíveis antes do lançamento para o público em geral, Trip Orange HSW e Glitch CMYK HSW.

La Mesa Garage lhe dá acesso a uma variedade de atualizações de jogos do Los Santos Tuners. Quem já possui garagem pode se mudar para La Mesa sem custo adicional.

Os custos de assinatura do Autoraduno di LS serão dispensados. Os membros do LS Rally com GTA+ receberão $ 50.000 de reembolso GTA durante este período.

Os proprietários de iates podem atualizar para um superiate Aquarius gratuitamente.

A camisa Gussét Frog, a camisa de basquete e os shorts ProLaps Broker são adicionados automaticamente ao seu guarda-roupa.

Pintura da correia transportadora para Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali.

Uma seleção de tintas e ícones gratuitos para a garagem

3X GTA$ e RP na Special Works Race Series de Hao.

A reputação do 2X Rally na série de corridas subterrâneas.



GTA +, a imagem oficial de assinatura do GTA Online no PS5 e Xbox Series X | S.

Todo mês, ele fornecerá GTA+ para jogadores de GTA Online Um novo conjunto de recompensas exclusivas Para assinantes, que podem resgatar na Legendary Motorsport, Hao’s Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease e outras lojas GTA Online antes de expirarem. A Rockstar Games afirma que “todos os benefícios acima serão adicionados à programação regular de eventos do GTA Online, que continuará para todos os jogadores”.

Como mencionado no início, a assinatura GTA+ é exclusiva para as versões PS5 e Xbox Series X | S do GTA Online, a um custo mensal de € 5,99. Será possível subscrever através da PlayStation Store ou Xbox Store. Uma vez subscrito, será cobrada uma taxa recorrente de 5,99€ por mês até ao cancelamento, e isso pode ser feito a qualquer momento.