Também será falado em Marte

Claro, venha Marte Chegamos lá e estamos explorando com rovers, satélites e telescópios. Fizemos grandes avanços para aprender sobre nosso planeta “irmão”, mas algumas coisas permanecem um mistério.

Uma das peças que adicionamos ao mosaico de reconhecimento do Planeta Vermelho é o som que eles terão lá nossa voz E o barulho familiar para nós.

Cientistas estudam

Nossa principal ferramenta para entender o ruído feito por Marte é, novamente, o rover da NASA perseverançaque também contém alguns microfones integrados.

Uma equipe internacional de pesquisadores analisou os sons captados pela perseverança, identificando A velocidade do som em Marte. Baptiste Chedd, pesquisador do Los Alamos National Laboratory, nos Estados Unidos, apresentou os resultados dessa pesquisa na 53ª conferência. Ciências da lua e do planeta.

O microfone O equipamento do rover Perseverance permitiu que ele transmitisse os primeiros sons ouvidos de um planeta diferente do nosso – muitos desses sons podem ser ouvidos na página da web do rover Perseverance. No novo estudo, os pesquisadores analisaram o ruído para ver se podiam detectar algo útil.

Para fazer isso, a equipe de pesquisadores de Chide usou dados de microfone para medir a velocidade do som na superfície de Marte. Eles fizeram isso medindo a quantidade de tempo que os sons são transmitidos rajadas de laser Foi preciso perseverança para voltar ao microfone rover. Esses lasers têm sido usados ​​para vaporizar rochas para estudá-las de forma mais abrangente.

Vai ser difícil falar sobre Marte

Desta forma, os cientistas descobriram que o som viaja quase até Marte 240 metros por segundo, enquanto na Terra a uma velocidade de 340 m / s. Mas eles também descobriram que diferentes frequências de som viajam em velocidades diferentes no Planeta Vermelho. A velocidade aumenta cerca de 10 metros por segundo acima de 400 batimentos.

A descoberta indica que Falar vai ser difícil Em Marte: porque diferentes partes do discurso que estão sendo cobertos podem atingir os ouvintes em momentos diferentes, fazendo com que as conversas pareçam confusas e difíceis de entender.

As palavras chegarão atrasadas e até mesmo para uma pasta Ligeira queda Comparado com a Terra normal: Isso ocorre porque a atmosfera de Marte é menos densa – cerca de cem vezes – do que a da Terra. Isso afeta como as ondas sonoras viajam da fonte para o receptor, fazendo com que o sinal enfraqueça. Em Marte, precisamos estar mais próximos da fonte do som para ouvi-lo no mesmo volume que na Terra.

Outro papel importante a desempenhar temperatura Do planeta: O som viaja em velocidades diferentes, dependendo da temperatura ou do frio. Ao medir a velocidade do som cada vez que a tenacidade disparou seu laser, os pesquisadores foram capazes de calcular as rápidas mudanças de temperatura. Shade também disse que sua equipe de pesquisa planeja continuar monitorando e analisando os sons de Marte ao longo de um ano para aprender mais sobre as flutuações durante os diferentes eventos que ocorrem no planeta, como durante os meses de inverno ou quando as tempestades de poeira aumentam.