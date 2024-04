Você deve remover o Wi-Fi do seu smartphone quando não precisar dele, e aqui está o porquê

remova o Wi-fi Do seu smartphone, quando você não precisa dele, pode fazer a diferença. Na verdade, é uma das práticas mais perigosas e subestimadas Deixe o Wi-F ligadoQuando não é necessário, é um gesto aparentemente inofensivo, mas que pode expor os dispositivos a vulnerabilidades graves.

O perigo de deixar uma rede Wi-Fi ligada e que se conecta automaticamente Redes sem fio desconhecidas. não apenas isso, Danos à bateria. Na verdade, deixar o Wi-Fi ligado resulta em uma busca constante pela rede.

Entre as armadilhas de dados pessoais e as consequências para a bateria, deixar o Wi-Fi ativo é perigoso e inútil. Mas a solução é simples.

Por que deixar o Wi-Fi ligado é perigoso

Seja por necessidade (digamos, para GPS, embora haja uma maneira de usá-lo sem Internet) ou por simples esquecimento, manter seu telefone constantemente procurando por redes sem fio é uma ideia arriscada.

Há duas razões principais:

Se não houver uma rede Wi-Fi disponível, o dispositivo procura constantemente uma rede sem fio à qual se conectar. Quando você está fora de casa, não adianta procurar Bateria, destrua-o. É preciso dizer que a maioria dos smartphones modernos não consome muita energia para esta função.

Eu estou realmente esperando por isso perigoso Mas há algo mais, que é que segurança. Redes sem fio desconhecidas são consideradas “armadilhas de dados” porque conectar-se a elas inadvertidamente resulta no compartilhamento das informações do seu telefone com possíveis hackers.

Como evitar riscos e manter seus dados seguros

Todos os smartphones oferecem a capacidade de desativar o Wi-Fi simplesmente acessando o menu suspenso na página inicial (bem como através de “Configurações”). Então o primeiro passo é Desative a verificação de Wi-Fimas para garantir que todas as tentativas sejam truncadas Vazamento de dadostambém é necessário Remover conexões Que você ligou no passado, exceto os básicos. Na verdade, quanto menos redes você salvar, menor será o risco de exposição dos seus dados.

Proteção eu Dados pessoais Portanto, estar no seu smartphone é essencial para mantê-lo Privacidade E sua própria segurança. Para fazer isso você pode usar Senhas segurasOu PIN ou impressão digital e evite combinações triviais. Portanto é melhor usar sequências complexas de números, letras e caracteres especiais e não usar sequências muito comuns. Manter o sistema operacional e os aplicativos instalados do seu smartphone atualizados também traz efeitos positivos. Na verdade, as atualizações geralmente incluem patches de segurança que corrigem as vulnerabilidades mais comuns.

No entanto, a forma mais eficaz é usar uma VPN, que é uma rede privada virtual (VPN) que cria um túnel criptografado entre o dispositivo e a Internet, protegendo os dados de olhos curiosos. Portanto, é essencial usar uma VPN ao conectar-se a redes Wi-Fi públicas ou não seguras.

Existem também outras maneiras de tornar a mudança para fora de casa mais segura Gerenciamento de licenciamento De aplicações. Por exemplo, você pode especificar quais aplicativos terão permissão para acessar dados pessoais. Conceder permissões apenas para recursos necessários para o correto funcionamento do aplicativo permite limitar os danos ao aplicativo Vazamento de dados. Outra dica útil é considerar a instalação de umAplicativo antivírus Ou segurança móvel e evitar redes Wi-Fi inseguras.