Use cortinas para fechar a varanda: com essas ideias você ganha privacidade e praticidade

Uma varanda requer privacidade, mas muitas vezes não é fácil consegui-la e por isso é necessário usar alguns truques simples para criá-la.

Ir e “fechar” a varanda da casa assim Ser capaz de limitar olhares indiscretos Mas também Abrigo do sol ou da chuva Assim, criar uma espécie de quarto adicional com todas as comodidades não exige enormes esforços económicos, mas sim de organização para poder criar uma espécie de pátio fechado por cortinas.

A varanda é um espaço exterior pelo que fechá-la de forma clara e permanente não faria qualquer sentido e impediria de desfrutar de toda a beleza intrínseca deste projecto. Porém, às vezes é muito importante ter um pouco de privacidade ou poder fechar as cortinas para proteger do calor.

Ideias para marquise: obtenha privacidade e conforto com cortinas

A única solução fácil de aplicar, econômica e útil ao mesmo tempo é a solução Escolha cortinas. Não só conseguem agregar praticidade e privacidade ao mesmo tempo, mas também dar ao ambiente um toque aconchegante que pode assim melhorar o aspecto estético.

É por isso que é necessário muito pouco para obter as cortinas certas. Obviamente para Na varanda você não pode comprar cortinas internas Tanto em tamanho quanto em material. A melhor opção é escolher cortinas leves, mas capazes de proteger do sol e da chuva e, portanto, confeccionadas com materiais especiais que tornam tudo resistente aos fatores externos. Isto também é importante para Aproveite o seu espaço exterior sem problemas no verão e no inverno Então, quando a temperatura está muito baixa, venta muito ou está muito quente.

Vale a pena fazer o cálculo, não só O espaço fica iluminado porque dá mais beleza ao ambiente Mas você também pode obter uma ótima solução do ponto de vista do uso no dia a dia. Devem, portanto, ser inseridas cortinas à sua volta como se formassem uma espécie de parede adicional. Desta forma, se necessário, ele será fechado e você terá um cômodo completo com parede.

As soluções que podem ser escolhidas são diversas, existem soluções transparentes e opacas que são muito bonitas e acima de tudo ideais para este fim em termos de praticidade e mobiliário. Proporcionam conforto e privacidade, portanto Proteja o interior tanto quanto possível. Depois, há cortinas de enrolar ou painéis. Eles não são exatamente os melhores porque têm aquela típica aparência “sólida” que nem sempre é crucial para o espaço sideral; Se houver muito vento, eles podem ser danificados Mas ao mesmo tempo é conveniente porque não precisa ser movido manualmente. Para quem quer algo um pouco mais colorido, os de bambu ou estampados são bem-vindos. O principal é avaliar sempre o material porque para as persianas exteriores é o elemento mais importante de todos.