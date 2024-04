O evento ID@Xbox Digital Showcase é hoje, acompanhe a gente: lembramos a data e hora do evento

No momento, os jogos que foram anunciados no evento são poucos, mas a maioria deles será exibida como surpresa durante a transmissão ao vivo, então você pode esperar uma boa quantidade de jogos se tudo correr como costuma acontecer com o @Xbox Apresentações de identificação.

Assim poderá acompanhar connosco a nova exposição digital ID@Xbox, organizada em colaboração com o IGN, com tradução ao vivo e comentários da equipa editorial, em Nosso canal no Twitch Ou simplesmente iniciando o stream mostrado na incorporação abaixo.

Muitos novos recursos potenciais em breve

Dungeons of Hinterberg parece muito interessante

entre Os jogos já foram confirmados Enquanto isso encontramos o seguinte:

Mas obviamente isso é apenas uma pequena parte do que será mostrado durante o evento, que costuma incluir dezenas de títulos incluindo novos anúncios e apresentações de jogos já conhecidos e futuros.

Considerando que o programa ID@Xbox atingiu recentemente 5.000 estúdios no seu percurso e levou à publicação de mais de 3.000 títulos independentes, neste caso também podemos esperar muitas novidades, mesmo que seja difícil fazer previsões precisas.

Entre os jogos indie mais esperados já anunciados para Xbox estão Replaced, Way to the Woods, Still Wakes the Deep, Go Go Town, inKONBINI, Jump Ship e, claro, também Hollow Knight: Silksong, mas essas são apenas suposições vagas sobre o que nós posso esperar isso esta noite.