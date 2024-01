O príncipe William, com todos os modelos ingleses à sua disposição, escolheu o alemão Xeque-mate na casa real

Quando falamos da vida de celebridades, em todo o lado, o interesse eleva-se sempre a grandes alturas: se não se trata apenas de VIPs, mas também de “realeza”, neste caso, uma realeza inglesa, então estamos verdadeiramente nas estrelas. Por exemplo?

lá Propriedade Inglaterra É talvez um dos principais elementosTensões na mídia cQue, em todo o mundo, nunca deixam de ser “virais”, como dizemos hoje: acontecimentos Família real britânica Despertam grande interesse.

Começando pela rainha Elisabete – Sem esquecer muitos dos seus antecessores – passando pelas histórias “imaginárias” (mas infelizmente dolorosamente reais). Carlos E Diana, Passando através Camila E para todos os familiares: ninguém está excluído.

Certamente nem sempre foi assim, desde que eu era criançaPríncipe William. Agora que seu pai Carlos é oficialmente rei, sua transição ao trono está mais próxima, mas enquanto isso não passa um dia com seus assuntos… Vida privada Disponível na primeira página.

Qualquer que seja o rosto William, Como qualquer outra coisa VERDADEIRO, Na capa: imagine se, cave, fotógrafos e especialistas fofoca de Coroa Eles podem encontrar motivos para criar um escândalo, Ou de qualquer maneira Desentendimentos.

Inglês William dirige um carro alemão

Assim como o que eles são O fogo pegou fogo Sobre o número Príncipe William, Do ponto de vista os carros: Por qual lógica? Vamos falar sobre a escolha feita pelo herdeiro do trono em relação… carro. Eles disseram, em Reino Unido: Com todos os formulários em inglês à sua disposição Principe William foi e escolheu um Alemão? Na verdade, foi assim que aconteceu: daqui até fazer Espaço de rastreamento para controvérsia, Claro, isso acontece. Porém, o “mosteiro” daquelas paragens passa exactamente por isto. E em A Casa Real tem “zero” erros permitidos.

Sempre presuma que isso pode ser considerado um erro. Na verdade, não é nada disso: a pessoa que William escolheu não passa de maravilhosa. Bola de fogo teutônica: O príncipe foi capturado a bordo de um navio maravilhoso audi elétrico, a rse-tron gt, O que deixa duas coisas claras sobre ele no final de cada discussão. Em primeiro lugar, William sabe muito sobre carros desde que esteve lá Escolha um dos mais seguros E desempenho: além disso, isso também enfatiza Compromisso com o meio ambienteclaro por um longo tempo.

William, eles também discordam do carro que ele dirige

o Príncipe William Ele foi visitar sua amada Kate na clínica, como sempre Audi elétrico RS e-tron GT. O príncipe sempre esteve associado à questão da proteção ambiental e Das Alterações Climáticas.

Por esta razão, além do seu favor, encorajamento e cuidado para com muitos Iniciativas Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, ele também faz algo diretamente tangível, selecionando carros excelentes, de qualidade absoluta, mas acima de tudo resistentes à Impacto ambiental.