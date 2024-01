Em breve todos conhecerão esta marca, pois é o melhor tablet que você pode comprar hoje: Recursos

O mundo da TI está em constante e constante evolução: há uma inovação muito importante chegando para os tablets.

Quando se refere à tecnologia da informação, De smartphones comuns a PCs, laptops e até tablets, Os consumidores estão agora conscientes do facto de que o progresso nos dispositivos e funções relacionadas não pode ser interrompido. E que um produto melhor recentemente adquirido será ultrapassado por novos produtos num período de tempo muito mais curto do que há 15 ou 20 anos.

Neste contexto e no que diz respeito aos tablets, está prestes a chegar ao mercado um dispositivo pronto para revolucionar este setor. Em termos de tablets, é um dispositivo de nova geração que apresenta Presença de CPU AMD Ryzen 8000: Seus desenvolvedores explicaram que ele também pode ser usado como monitor portátil. Vamos descobrir suas características.

O tablet pronto para o lançamento: os recursos mais importantes

Modernismo do Minisforum, entre Empresas líderes na área de microcomputadores, Que neste caso decidiu lançar o primeiro tablet Windos 3 em 1 do mundo equipado com uma CPU muito potente. Chamado de V3, entre seus principais recursos, este tablet proporcionará máxima flexibilidade para pessoas em trânsito, pois também pode ser convenientemente usado como monitor. Suas dimensões são generosas: tela LCD de 14 polegadas, resolução 2560 x 1600 com taxa de quadros de 165 Hz e excelente brilho de 500 nits. Além disso, graças à entrada de vídeo DP-in, ele suporta VLink e isso permite que isso aconteça Também funciona como um monitor secundário.

Não termina aí, já que o V3 é equipado com um processador Ryzen 7 carro-chefe com gráficos Amd Radeon 780M e tem até 32 GB de RAM LPDDR5. O espaço de armazenamento também é precioso, Disponível via SSD M.3 PCle 2280 com capacidade de armazenamento de até 2 TB. Ele vem com um teclado retroiluminado removível e também uma caneta ativa que você pode usar para escrever e desenhar.

Para completar o conjunto de recursos, há duas portas USB4, uma porta Type-C, uma porta USB-C, VLink e um slot para cartão SD. Alternativamente, a conectividade está disponível usando WIFI 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3. O sistema de refrigeração V3 é interessante: na verdade está equipado com ventiladores duplos e quatro tubos de refrigeração de cobre que garantem excelente desempenho e gerenciam muitas atividades de alta intensidade Sem superaquecer ou desacelerar.

Os usuários poderão aproveitar três modos de uso: Economia de Energia, Equilíbrio ou Alto Desempenho, simplesmente alternando entre eles através do painel de controle de gerenciamento do sistema. Quanto ao software, o V3 funciona com o Windows 11 Pro e foi projetado para funcionar de forma eficaz com o Microsoft 365 Copilot. Nada no momento Vazou sobre o preço Mas as pré-encomendas devem abrir até o final de março e com certeza saberemos mais.