Transforme suas fotos em verdadeiras obras-primas para pendurar em sua casa: este site faz de você um verdadeiro artista

Existe um site que transforma você em um artista. Desta forma, suas fotos se tornam uma obra-prima que você pode pendurar em sua casa.

Graças às mais recentes tecnologias desenvolvidas por grandes empresas de tecnologia e encontradas na última geração de smartphones, uma série de… Usuários apaixonados por fotografia. Basta abrir o aplicativo apropriado e aproveitar os benefícios proporcionados pelos sensores avançados. Talvez então junte-se a eles Ferramentas de edição já estão disponíveis, Para um resultado final mais profissional.

Mas não termina aqui, porque há uma série muito longa de… Ferramentas externas e sites de terceiros Isso pode ser certo para você. Hoje recomendamos um em particular que faz com que as pessoas falem mais a cada dia. Acredito que começando a utilizá-lo da melhor forma possível, você conseguirá Transforme suas fotos em verdadeiras obras de arte. Assim você pode imprimir e pendurar em sua casa, e o resultado final será incrível.

Um site para transformar suas fotos: elas se tornam uma obra-prima que pode ser pendurada

Você já sonhou? Imprima suas fotos e pendure-as em sua casa, mas você não ficaria muito satisfeito com a qualidade obtida no formato virgem? Então existe um site que é exatamente para você. Com a ajuda da IA, você poderá distorcer toda a cena e torná-la uma pequena obra-prima. Pronto para usar como item de decoração Para deixar seus convidados sem palavras.

Para acessá-lo, basta digitar ai-art.tokyo em qualquer navegador. Ao clicar no primeiro resultado, você estará pronto Ai Gahako. É a ferramenta da qual falaremos hoje e está disponível em computadores pessoais e com aplicativo para Android e iOS. Simplificando, é um software de edição inteligente Quem trabalha com inteligência artificial Dá a você a oportunidade de transformar as imagens baixadas da maneira que desejar. Tudo que você precisa fazer é escolher O estilo que você prefere Dentro de alguns segundos, a foto que você adora se tornará uma obra de arte.

Com a tecnologia disso Você vai se lembrar das pinceladas, dependendo de como você deseja. Depois de concluído o processo, se o resultado lhe agradar, você poderá baixar o projeto finalizado na mais alta qualidade disponível e depois imprimi-lo para pendurar em sua casa. Conforme indicado pela plataforma, você pode baixar Fotos panorâmicas, retratos, objetos e retratos completos do tronco para cima. Em vez disso, evite animais e ilustrações que a IA não reconheça.