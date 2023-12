Amazon comete um erro no preço e trava os servidores: um tablet Android de 10 polegadas por apenas 54 euros

o Tablet Smart Pad A10 Representa a evolução das experiências de entretenimento e produtividade, oferecendo um design elegante e recursos avançados. Com oferta Tela sensível ao toque HD IPS de 10,1 polegadasEste tablet possui um processador quad-core e uma câmera de 5 + 8 megapixels Android 11 Não será uma bomba, mas pelo que custa, ironicamente torna-se uma bomba. Na verdade, se você estiver com pressa, poderá encontrá-lo por um preço verdadeiramente incrível, Apenas 54 euros O preço é tão baixo que parece irreal. Envio rápido e gratuito via Primeiramente.

Tablet SmartPad A10 com tela sensível ao toque IPS HD de 10,1 polegadas

o Tela sensível ao toque IPS de alta resolução A tela SmartPad A10 de 10,1 polegadas oferece uma experiência visual vívida e nítida. Uma resolução de 1280 x 800 pixels garante cores brilhantes e detalhes nítidos para visualização de conteúdo, seja assistindo filmes, navegando na Internet ou trabalhando em documentos. Alimentado por A Processador quad-core SmartPad A10 Fornece desempenho suave para aplicativos multitarefa e intensivos.

com ROM de 32 GBVocê terá espaço suficiente para armazenamento Aplicativos, fotos, vídeos e documentosIsso garante ampla capacidade de armazenamento. O tablet possui uma câmera traseira de 5MP e uma câmera frontal de 8MP, permitindo capturar fotos e vídeos de alta qualidade.

Com o Sistema operacional Android 11, o SmartPad A10 oferece a mais recente experiência Android, com melhorias em desempenho, segurança e funcionalidade. Você pode acessar uma ampla variedade de aplicativos através da Google Play Store e aproveitar os recursos mais recentes do sistema operacional.

O tablet está equipado com Conectividade Bluetooth, Wi-Fi e GPSIsso garante uma conexão sem fio confiável e a capacidade de navegar na Internet, compartilhar arquivos e usar serviços baseados em localização. com Bateria durávelo Design elegante e fino Facilitando o transporte, este tablet é um Excelente escolha Para quem procura um dispositivo versátil para entretenimento e produtividade.

Com uma tela HD IPS, desempenho confiável e uma série de recursos avançados, este tablet oferece uma ótima relação custo-benefício. Se você estiver com pressa, poderá encontrá-lo por um preço verdadeiramente incrível, Apenas 54 euros Com frete rápido e gratuito via Primeiramente. Porque achamos que não vai durar muito com esse preço.

