Aqui está o SUV com mais de 800 cavalos de potência

A Lamborghini tem estado ocupada na frente dos SUVs e agora há uma obra-prima maluca a caminho para as massas. Vamos descobrir.

Em casa Lamborghini Há um período de transição em curso, onde muitas tradições passadas estão a ser minadas na procura de sucesso futuro. na verdade, Há alguns anos, o SUV Urus foi apresentado, enquanto uma versão Plug-In Hybrid também chegará em breve. Emilian se abriu para os SUVs e não para por aí.

na verdade, Lamborghini produzirá em breve um SUV elétrico Lançador, que na verdade foi revelado há pouco em uma versão conceitual. Resumindo, a Casa de Sant’Agata Bolognese está muito ansiosa pelas novas tecnologias e hoje mostraremos um projeto emocionante que é o protagonista.

Lamborghini, vamos descobrir o ABT Urus Unleashed

Dentro do grupo Volkswagen Encontramos muitas marcas famosas como LamborghiniO veículo utilitário esportivo (SUV) da marca, o Urus, foi protagonista Trabalho de ajuste realmente louco da ABT. É o mais conhecido desenvolvedor de modelos que fazem parte do Grupo Wolfsburg, que também contou com uma equipe no DTM ao ladoAudiconquistando muitos títulos e dando show neste torneio.

Hoje ela voltou a tratar apenas do tratamento, é preciso dizer ABT Urus Unleashed é um dos melhores trabalhos já produzidos. As mudanças começam no que é o coração do SUV, ou seja, o motor, um V8 biturbo de 4,0 litros que já atingiu uma potência máxima de 666 cv, o que o pessoal da ABT considerou insuficiente.

Com algumas modificações importantes na eletrônica, foi alcançado um aumento de 144 cavalos de potência. O pagamento máximo chega a 810. Depois disso, passamos a desenvolver o aspecto aerodinâmico, que hoje é tão importante nos carros de estrada quanto nos carros de corrida.

Um splitter bastante esportivo foi adicionado à frente, tornando o carro, pelo menos visualmente, mais agressivo e plantado na estrada. As saias curtas que aumentam o downforce também são novas, enquanto na traseira há outro novo spoiler.

Um dos segredos da ABT é a redução de peso que garante aos modelos em que trabalha. Muita fibra de carbono também foi usada no Unleashed Urus. Pode ser encontrado na área do capô e ao redor das rodas, bem como nos retrovisores, mas também na estrutura do assento.

Além disso, também podemos encontrá-los na caixa de câmbio e no painel, para economizar peso de forma perceptível, além de nos dar uma ideia de que se trata de um carro de corrida certificado para uso em estrada.

O desempenho é insano, já que este carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos, o que é um desempenho matador para um SUV. Os dados de velocidade máxima não são fornecidosO que definitivamente destruirá a barreira dos 300 km/h. No vídeo postado acima, ele foi enviado para o canal YouTube Oficialmente da ABT, você pode ter uma ideia de como eles são.