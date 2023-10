Viagem no tempo, simulação de física quântica: o experimento impossível

É definitivamente um campo muito fascinante. simulação Viagens virtuais de volta no tempo Graças à física quântica, ela nos permite perceber Experiências que de outra forma seriam impossíveis Com a física tradicional: isso é o que um estudo indicouUniversidade de Cambridge Publicado na revista Cartas de revisão física.

Os pesquisadores mostraram que podem Simulando uma espécie de viagem no tempo manipulação bemaranhadoo fenômeno quântico que Duas moléculas podem ser ligadas em um abraço distante Tanto é assim que uma medida dos dois Afeta imediatamente o outro também.

o presente”

Para uma comparação prática, “Imagine que você quer enviar um presente para alguém”, explica o primeiro autor do estudo, David Arvidsson-Shukur. “Você tem que enviar no primeiro dia para ter certeza de que chegará no terceiro dia. Porém, você só recebe a lista de desejos dessa pessoa no segundo dia. Então, nesse cenário que respeita o cronograma, É impossível saber de antemão o que ele quer Como um presente E certifique-se de enviá-lo corretamente. Agora imagine poder editar o que você enviou no primeiro dia com as informações da lista de desejos que você recebeu no segundo dia. lá Nossa simulação Usar manipulaçãoemaranhado Quantidade para mostrar como você pode Mudança retroativa Suas ações passadas Para garantir que o resultado final seja o resultado desejado“.

Experiência

“Na nossa proposta”, acrescenta Nicole Younger Halpernpesquisador em Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia E aUniversidade de Maryland O experimentador conecta duas partículas juntasemaranhado. A primeira partícula é então enviada para ser usada no experimento. Após obter novas informações, o experimentador manipula a segunda partícula para alterar o estado anterior da primeira partícula, o que altera o resultado do experimento.”

Possibilidades

“O efeito é ótimo, embora Isso acontece apenas uma vez em cada quatro vezes“, Ele especifica Arvidsson-Shukur. “Ou seja, a simulação é feita 75% de chance de fracasso Mas a boa notícia é que você sabe se falhou.