CUIDADO com shampoo, altos níveis de toxicidade: certifique-se de que não é o tipo que você está usando

Mesmo os produtos de beleza, embora anunciados como “naturais”, muitas vezes estão cheios de substâncias tóxicas a longo prazo.

Deve ser dada muita atenção Produtos cosméticos Qual Nós usamos todos os diasQuer se trate de cremes faciais, cremes corporais, maquilhagem ou ainda mais simplesmente xampu Para cabelo. Existem todos os tipos no mercado, desde os básicos até os mais específicos para necessidades específicas do cabelo.

No entanto, recentemente, o leitmotiv dos cosméticos entrou em foco “natural E biológico” Não na especificidade do produto. Isto se deve à crescente poluição global e à atenção a ela Toxicidade dos produtos que usamos No nosso corpo e na pele é muito elevado, devido à crescente incidência de alergias e Intolerância que aparecem entre a população.

Porém, apesar do grande interesse pelo agente componente, existem produtos que ainda são elaborados com substâncias que se revelam a longo prazo. Ambos são prejudiciais ao organismo Qual Para o meio ambiente. Em particular lá Três componentes Que nunca deveria fazer parte do nosso shampoo de cabelo.

O número mágico dos ingredientes proibidos: evite-os

Eu sou Três ingredientes prejudiciais Para o meio ambiente e para o corpo, que nunca deveria estar presente em nosso shampoo, que em casos extremos pode prejudicar não só o couro cabeludo, mas causar grandes problemas ao corpo em geral.

A primeira, trivialmente, é sal. Este ingrediente, se incluído no shampoo, pode ser muito agressivo, principalmente em cabelos secos. É muito provável que isso enfraqueça o cabelo, tornando-o quebradiço.

Então aí sulfato, Ou melhor, eu Surfactantes de enxofre, são agentes de limpeza que capturam sebo e impurezas, garantindo uma lavagem completa do couro cabeludo. São amplamente utilizados nos produtos de higiene pessoal mais comuns, como shampoo e gel de banho, e possuem excelentes propriedades de limpeza.

Na verdade, são substâncias frequentemente usadas em xampus Elimine a gordura e crie mais espuma. Porém, o uso diário não é recomendado, pois retira a oleosidade natural dos fios, o que acaba ressecando os cabelos.

Finalmente muito foi discutido Parabeno. É uma classe de compostos orgânicos aromáticos, que inclui o ácido 4-hidroxibenzóico, também denominado ácido parahidroxibenzóico, O sinônimo do qual tiram o nome, seus sais e ésteres. Eles foram identificados pela primeira vez como antimicrobianos por Sabalichka em 1924.

Em 2004, a Universidade de Reading, no Reino Unido, propôs esta Pode estar ligado ao câncer de mama. Apesar das conclusões Não finalSabe-se que os parabenos podem afetar o equilíbrio hormonal do corpo e causar queda de cabelo.