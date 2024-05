O Android 15 Beta 2 também está disponível em Pixels e dispositivos de terceiros

Na verdade, já recebemos alguns comentários iniciais antes mesmo do anúncio, por exemplo com o Nothing Phone (2a). É importante ressaltar que dispositivos de terceiros podem ficar lentos e ainda não sincronizar com seus Pixels, executando versões mais antigas do que as mais recentes disponíveis. De qualquer forma, abaixo nós os listamos Principais novidades na distribuição Com Beta 2: Estas são principalmente mudanças que interessarão aos desenvolvedores.

Decodificação de software altamente eficiente do codec AV1 (graças ao codec Dav1d desenvolvido pela VideoLAN, a equipe por trás do player VLC)

Gerenciamento aprimorado de OpenGL, que agora pode ser usado em conjunto com Vulkan.

Novos requisitos para iniciar um serviço premium

Novo tempo limite de 6 horas para sincronização de dados e processamento de mídia para operações front-end

Suporte obrigatório para pacotes de 16 KB, para reduzir o tempo de execução do aplicativo e o consumo de energia

Permissão para controlar URIs de conteúdo

Maior segurança para tarefas executadas em segundo plano e para fins específicos

Novo número mínimo de versão do SDK

Suporte para novos caracteres para Unicode 15.1

Nova linha variante CJK e nova linha japonesa Hentaigana