Atualização 0.91 disponível, notas de patch completas para atualização de 5 de novembro – Nerd4.life

EFootball 2022 Atualização 0.9.1 Disponível agora (5 de novembro de 2021) no PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Aqui estão todas as novidades desta atualização compartilhada por Notas oficiais do patch.

aqui o resolvendo problemas Da atualização 0.91 do eFootball 2022:



O aplicativo pode travar devido a um erro.

Alguns jogadores aparecem como roupas flutuantes ou desaparecem completamente na cena pré-jogo.

Alguns jogadores podem aparecer vestindo uma fantasia no menu “Escolha um Uniforme”.

A iluminação no menu de seleção de moeda pode não funcionar corretamente.

Os itens no fundo podem aparecer borrados no menu de seleção de equipe antes da partida.

Alguns itens podem não aparecer durante as cenas de pré-jogo devido ao tempo de carregamento lento.

Os braços dos jogadores se cruzam de forma não natural durante as fotos pré-jogo de hinos nacionais e celebrações pós-jogo.

A grama do campo não aparece em 3D durante os cortes pré-jogo.

Alguns itens, como fotógrafos nas laterais, podem desaparecer durante as celebrações pós-gol.

Alguns outdoors ao redor do estádio podem exibir imagens incorretas.

Alguns itens, como modelos de fotógrafos, podem interferir nas estruturas do estádio durante as filmagens.

Alguns comandos param de funcionar se a Defesa Física for atribuída a um botão diferente do botão principal.

A animação para a transição antes das repetições pode não aparecer corretamente.

O árbitro pode ocasionalmente aparecer preso na superfície da quadra de jogo durante uma partida.

A cena errada pode aparecer por um momento ao alternar entre as cenas no jogo.

Os jogadores não conseguem bloquear passes baixos em um chute de canto.

Os jogadores (exceto para o arremessador de bola parada) podem cruzar os outdoors e deixar a quadra durante um escanteio.

O atacante do chute pode pegar a bola com as mãos quando está prestes a bater o escanteio.

Durante um tiro de meta, o goleiro chuta a bola mesmo estando longe dela. Isso acontece se o comando de reposição foi executado antes do efeito.

Alguns comandos não têm efeito se forem inseridos simultaneamente usando o comando de mudança de cursor durante o jogo.

Um jogador pode errar completamente a bola ao tentar chutá-la.

Se a bola é arremessada ao cruzar a linha de gol, o gol não pode ser contado erroneamente.

Alguns jogadores podem desaparecer repentinamente durante uma partida.

Às vezes, um vídeo alternativo é mostrado nas condições erradas.

O árbitro e os jogadores podem começar a escorregar na liderança até o chute inicial.

Se um lançamento rápido levar a um impedimento, não serão oferecidos replays.

As câmeras de reprodução às vezes são instáveis.

Itens incorretos podem aparecer durante as celebrações do gol. Em particular, tudo o que está perto da câmera (que deve ser invisível) é exibido.

Os jogadores podem ficar presos na rede do gol ao comemorar um gol perto do gol.

Algumas cerimônias de marcação de gols raramente aparecem entre as disponíveis após o gol.

Um bug na animação facial cria expressões não naturais nos rostos dos jogadores.

Ao trocar de câmeras no menu de pausa, a visualização pisca por um momento.

O uniforme de mangas compridas do árbitro pode não ser visível durante uma partida.

Os gráficos do jogador podem conter bugs e torná-los estranhos.

Erros gráficos, como uma bola flutuando no ar, podem aparecer durante os replays depois que um gol foi marcado.

A reprodução visual do menu de pausa pode ser muito curta, tornando impossível exibir um evento alguns segundos antes da pausa.

Ao trocar de câmeras ou players com moldura durante a reprodução, alguns players podem piscar por um momento.

Duas ou mais bolas podem aparecer em jogo ao mesmo tempo. O problema pode ocorrer, por exemplo, após assistir a um replay do menu de pausa durante uma partida.

Alguns jogadores podem escorregar no chão durante o replay. Este é um movimento diferente do movimento real durante a partida.

O tempo restante para descansar pode não aparecer corretamente durante o jogo online.

O menu de pausa não abre durante a segunda metade das partidas.

A tela de opções de partida leva muito tempo para carregar depois de partidas online de criação de partidas.

Pode levar muito tempo para ir para a próxima tela quando o usuário se desconectar imediatamente após a criação de partidas online.

A guia Pré-jogo pode não aparecer durante a partida online.

Ao alternar entre as telas, a tela incorreta pode aparecer rapidamente nos menus.

Em vez dos resultados da correspondência para um evento específico, os resultados das últimas 20 correspondências em todos os eventos são exibidos incorretamente.

Uma mensagem de erro de conexão pode aparecer após fechar o painel para notificar os usuários sobre a manutenção em andamento.



Alterações específicas da versão vapor Atualização 0.91 do eFootball 2022:



A parte inferior da tela pisca durante uma correspondência se você definir o item Qualidade gráfica como Alta.

Algumas telas aparecem fora da posição ao usar uma tela Ultra Wide.

janelas

A parte inferior da tela pisca durante uma correspondência se você definir o item Qualidade gráfica como Alta.

Algumas telas aparecem fora da posição ao usar uma tela Ultra Wide.

Os objetivos podem ser alcançados mesmo que as condições relevantes não sejam atendidas.

Alterações específicas da versão PlayStation 5 E PlayStation 4 Atualização 0.91 do eFootball 2022:



Os comentários podem não ser reproduzidos durante o jogo imediatamente após a instalação, quando apenas alguns recursos estão disponíveis.

Os prêmios podem ser concedidos mesmo que as condições para o seu recebimento não sejam cumpridas.

Alterações específicas da versão Xbox Series X | S e Xbox One Atualização 0.91 do eFootball 2022:



Os comentários podem não ser reproduzidos durante o jogo imediatamente após a instalação, quando apenas alguns recursos estão disponíveis.

Os objetivos podem ser alcançados mesmo que as condições relevantes não sejam atendidas.

Finalmente, os avatares são aplicados melhorias Para os problemas listados abaixo, mas eles podem persistir de vez em quando (a Konami está trabalhando muito para corrigi-los completamente):



Alguns jogadores podem escorregar no chão durante uma partida.

Os jogadores podem correr em particular durante as celebrações pós-gol.

Os modelos dos jogadores podem parecer distorcidos e seus movimentos não naturais quando colidem uns com os outros.

Algumas infrações podem não ser exigidas, embora obviamente justifiquem punição.

A bola pode passar pelo corpo do jogador durante uma partida.

A resposta aos comandos inseridos durante os jogos pode ser reduzida.

A velocidade da bola e o movimento do jogador podem diminuir durante as partidas.

Por fim, lembramos que a atualização do eFootball 2022 1.0 foi adiada para a primavera de 2022.