Isolamento de ventilação, vantagens de proteção térmica em casa

O isolamento ventilado é uma solução com espírito verde, oferecida pela bioarquitetura: vamos descobrir todas as vantagens deste método graças ao qual podemos garantir a proteção térmica em casa.

Vivemos um momento histórico Reduzir a poluição e o consumo é essencial. Nosso planeta está sendo cada vez mais prejudicado por emissões feitas pelo homem e, portanto, devemos nos mover em todos os setores em direção à sustentabilidade.

Da alimentação à moda e ao transporte, há também o setor de construção. Mais frequentemente falamos de edifícios com alma verde: Bioarquitetura que visa implementar uma abordagem ecológica para a arquitetura.

Economizar energia, melhorar a vida e a sustentabilidade ambiental são os pilares sobre os quais está construída. Nos últimos anos, essa especialidade se espalhou cada vez mais e progrediu muito.

Entre a aplicação de painéis fotovoltaicos em edifícios e a utilização de materiais de baixo impacto ambiental utilizados em edifícios e mobiliário, destacam-se Isolamento bem ventilado. Isso permite que você economize muito em termos de consumo de energia, faça um bom trabalho para o meio ambiente e reduza significativamente o valor das contas.

É um investimento que compensa a longo prazo, permitindo proteger coberturas e fachadas, limitando assim as perdas de calor.

Isolamento ventilatório: as vantagens desta solução em termos de eficiência energética

Para dizer adeus à dispersão de energia nos edifícios, um A solução com inúmeras vantagens é a ventilação de isolamento. Esta é uma opção que permite melhorar a eficiência energética dos edifícios e, consequentemente, reduzir os consumos. Assim você tem menos impacto no meio ambiente e ainda economiza nas contas.

De fato, quando a estrutura é encerrada em um envelope de alto desempenho, o Demanda de energia cai drasticamente. Desta forma os sistemas instalados podem ser de menor potência. O isolamento ventilado esconde, portanto, muitos pontos positivos, representando uma evolução do isolamento térmico: deve ser pensado a montante, aplicado como revestimento a ser aplicado em todo o edifício.

Versátil e de excelente performance, esta opção é de fácil instalação e dispensa o uso de pontes térmicas. esse Um elemento de bio-arquitetura (aqui você pode encontrar uma visão aprofundada de outras soluções de construção verde) É móvel com duas camadas: a tampa e o isolante, onde fica um espaço livre por onde passa o ar natural, permitindo a passagem do excesso de calor no verão e dando adeus à umidade no inverno.

Ventilação de isolamento do revestimento Então representa um As últimas soluções em nome da sustentabilidadeÉ cada vez mais utilizado no ramo da construção civil, pois também é rápido e fácil de aplicar: pode ser aplicado em qualquer tipo de revestimento que componha a fachada.