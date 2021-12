Whatsapp lança um novo recurso: olhos na câmera

Câmera no aplicativo reprojetada. É o nome original de uma nova versão beta do Whataspp em desenvolvimento, que pode levar a notícias importantes sobre o mensageiro instantâneo número um do mundo, no que diz respeito à câmera redesenhada.

O Whatsapp está lançando uma nova atualização via software Beta do Google Play , trazendo a versão para 2.22.1.2, conforme revelado pelo oficial WABetaInfo: A ideia forte é planejar o lançamento desse recurso em uma atualização futura, mas a data oficial ainda não foi anunciada.

Quando o WhatsApp lançou a atualização beta do WhatsApp para Android 2.22.1.1 WABetaInfo prevê que o App Central dos EUA, que foi criado em 2009 e cinco anos depois, se tornou parte da família extensa Mark Zuckerberg, estava trabalhando em um recurso para administradores de grupo, para bloquear qualquer mensagem para todos os grupos, para uma atualização futura.

WhatApp também está redesenhando os botões Flash e Change.

Então, ontem, a atualização beta 2.22.1.2 foi lançada hoje, que traz novidades sobre a câmera do aplicativo: WhatsApp está planejando um redesenho Câmera no aplicativo para uma atualização futura. Isso agora é certo.

Na versão demo, parece que os botões instantâneo e mudança A câmera receberá um redesenho, para que os usuários possam abrir mídias recentes, com um simples clique na foto, localizada no canto inferior esquerdo. Isso é tudo que se sabe, pois o WhatsApp ainda não divulgou informações sobre a disponibilização da função ao seu grande público. mesmo por causa de Mark Zuckerberg Ele está em outros assuntos, ocupado.

Finalmente, você pode ouvir suas mensagens de voz antes de enviá-las no chat. Esta é a grande novidade perto do ano novo. O WhatsApp Ele muda a forma como as mensagens de voz são enviadas, dando ao usuário mais controle sobre a mensagem do que antes, porque agora é possível ouvir as vozes antes de serem enviadas.

É o mesmo aplicativo americano que anunciou o que seus usuários estavam esperando com preocupação intermitente, por meio de um tweet muito conceituado no Twitter. Com esta espera Propriedade O usuário finalmente está no controle enquanto o áudio está sendo gravado: ele pode pausar, retomar e excluí-lo em vez de enviá-lo. Durante a gravação, há uma onda sonora onde o som está sendo gravado: o botão. parar / começar Ele permite que você ouça o áudio novamente a qualquer momento antes de enviá-lo. É claro que nem todos podem aproveitar o recurso agora, O WhatsApp Ele está sendo implementado globalmente, tanto no Android quanto em iOS. No entanto, as próximas atualizações podem ser muito divertidas. Um ponto de viragem para todos.